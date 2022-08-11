日前三姊寫下她兩年前不小心撞到紗門，竟然傷到頸椎的故事，小意外差點造成全身癱瘓，不禁使我想起了四十年前在德州 的往事。

一九八一年至一九八三年，我在德州理工大學攻讀資訊碩士，那時一學分的學費，外國學生付四十元，本地生或有獎學金的人只要付四元。男友甘霖有TA獎學金，一學期修十二學分，他的學費是基本價五十元；而我沒有獎學金，若是也想付本地學費，至少得在學校打工二十小時。

那時我對主修的電腦課程沒有把握，雖然在校內餐廳找到工作，可是每周只敢打工八或十小時，賺些小錢補助生活費，不然自己功課跟不上，因小失大就太不划算了。

本校的美式足球 校隊名叫Red Riders，實力堅強，每年的校際比賽均視為全校大事；一到足球季，學校的報紙就會大肆宣傳活動並且加以報導。那時我這個外國學生對美式足球一竅不通，但是也會對走在校園裡身材高大的球員們刮目相看。

尤其有一個西班牙裔大個子，我們常同時搭校內巴士上下課，他老兄常是一屁股坐下，就占去三個位置，每次看到他都是獨來獨往，默然不語。後來我從報上得知他主修經濟，而我主修資訊，我們同在商學院大樓修課，所以我才會經常遇到他。

那時在美國上課如果在餐廳包伙食，每月有一天是「牛排夜」，當天晚餐憑飯票可領到一客。有回又是牛排夜大餐，忽然一票美足球員進來吃飯，那天正好輪到我打工給菜，只見球員個個人高馬大，尤其是那名後衛大個子，他站在我面前，好像有我的兩倍大。他們可以隨意吃牛排，不會受到僅能吃一片的限制。

一九八三年五月，我和甘霖準備結婚，到了市政府，我們必須先驗血之後才能申請結婚證書；那天早上到場，竟然遇到那名大個和他的白人女友，原來他們也在辦理結婚。他的女友約一七四公分，屬於瘦高身材，但站在大個身旁馬上成了小鳥依人，沒想到我倆如此有緣，同日領結婚證。

這名美足大個在一九八二年，曾獲得全美和西南聯盟年度最佳防守球員榮譽，我還在電視上看到他被表揚。一九八三年，他是本校唯一在NFL 選秀中傳出捷報的，被鋼鐵人隊以第二十一順位選中進入職業隊，前途看似一片大好光明。

誰知他的好運如此短暫，他加入職業隊半年後，有回練習完竟然喝了酒，結果酒駕出車禍，造成半身癱瘓終生坐輪椅；他此後婚姻不保，美足事業也畫下休止符。此事件當時轟動全校，真是令人不勝唏噓。

我上網到母校網站查到他的最新消息，沒想到他在二○一八年已過世，享年五十七歲。我想如果人生可以重來，大個同學Gabe Rivera一定不敢酒駕，他說不定能在NFL締造出輝煌戰績，可惜人生不能夠重來。他的故事正好警戒大眾，千萬不要酒駕，以免終身遺憾。