妹妹在國外工作，每年能有一次回國探親的機會，大都待在父親那裡，陪他吃飯、聊天、看病，天氣好時一起逛公園等。有一次，妹妹隨口問道：「我哥經常來嗎？」父親說：「來的不多。」接著沉吟一會兒說了一句：「可能還是不肯原諒我吧。」

不久，當我知道此事以後，心情變得很複雜，去的不多是不爭的事實，可是不肯原諒一說，指的又是什麼呢？我在心裡畫了一個大大的問號。

這裡得先追溯，上世紀六○年代初期，我的父母離異了，那年我十歲。印象最深的一次是父親來取東西，好像是個皮箱，當時我和外婆在家，見他進屋蹲在地上略作整理後，提在手裡緩緩出了家門；走到樓梯口處停了一下，父親回頭望我一眼，同時說了一句什麼。

後來得知，當時法院判決，我歸父親，妹妹歸母親。原本我和妹妹、父母與外公外婆一起生活多年，突然發生變故，真的讓人難以接受。因為這件事情，我很長一段時間不願在同學面前提起父母，更怕他們知曉我的家庭情況，尤其是來家裡做作業的時候。

即使這樣，要我脫離現在的家是不可能的事，外婆從小把我帶大，我根本離不開她。於是，在這種情況下，父親按月支付我的生活費，並且每隔一段時間和我見上一面。

父母離婚後父子初次相見是在張自忠路，還是外公送我去的。在十三路車站碰頭以後，外公走了，父親問我：「想不想看電影？」我搖搖頭說：「不想。」父親可能感受到了我的牴觸，接著說：「你小時候特別喜歡看電影，走吧。」我默默地跟著他到東四附近，轉來轉去在明星電影院 看了一場，什麼片子卻忘記了，整個過程也是彆彆扭扭，根本沒有注意銀幕上面演什麼。

小時候，趕上周日，父親有時帶我去爺爺那裡。晚上回來，有時搭乘十一路電車，有時坐那種帶篷子的人力三輪車。記得有一次父親騎自行車載我，車上裝有磨電燈，只要車子軲轆一摩擦，燈就亮了，挺好玩的。我坐在車梁上，一不小心，腳讓前輪別了一下，差點掉下來，反倒把父親嚇了一跳。

還有一次，父親直接到家裡樓下接我，一起去頤和園。入園以後，兩人租了小船，在昆明湖上泛舟，沒想到後來起了風，且越颳越大，小船搖晃不停。我當時心裡挺害怕的，父親見狀笑了起來，隨手接過槳去穩住船身，如此一來，多少化解我的緊張情緒。

再有一次是父親帶著一個阿姨來，那時他已重新組織家庭。當時父親和我聊起新家在什麼地方，那兒有我的房間，還有我的書桌；意思非常明顯，就是希望我能過去和他們一起生活。這怎麼可能呢，不過，當時我什麼也沒說。

文革開始了，父親漸漸沒了音信，後來聽說他也受到衝擊，因為出身剝削階級家庭，被定為「階級異己分子」，下放農村改造，處境可想而知。於我而言，早就知道父親的出身不好，那年老師要求班裡學生填表，交上去以後老師說不行，家庭出身一欄要求填到爺爺那一輩。回家問完大人，第二天一直拖到中午放學，我才來到老師跟前，費勁地擠出「地主」兩個字，然後轉身就跑。

歲月如梭，轉眼二十年過去，當年的懵懂少年已經成家立業，且為人夫、為人父了，父親在我的記憶裡幾乎已經完全忘卻。有一天，妹妹和妹夫來到我家，吃飯時有意無意地提起父親，說是現在某地當著頭頭。沒過多久，單位的中層幹部要去那裡開會，我也去了。

會議進行中的一天，辦公室的一名同事走進會議室，悄悄地遞給我一個信封，打開一看，竟然是父親寫的。大意是聽說我來這裡開會，如果方便的話，很想見上一面。

不用說，我來這裡開會的消息，肯定是妹妹透露的，當時他們已有聯繫，見過幾次，照過相，吃過飯。就這樣，在那年的春夏之交，父親和我在北京 遠郊的一家賓館，以這樣的方式相見了。

從此聯繫漸漸多了起來，遇有節日或周末，我有時和妻子、孩子一起過去看父親。那時他已調回城裡，只是依舊忙碌，家裡由阿姨全力操持，兩個同父異母的弟弟當時還在上學，大的性情隨母，比較活躍；小的性情隨父，相對安靜。

父親退休 後，在家的時間變多了，而我正如他所說「來的不多」。姑姑生前和我說過：「你爸想你們啊，常去看看他」、「你爸性格內向，嘴上不說，心裡想啊。」可是這些年來，父親的家幾經搬遷，地理位置越來越遠，是否因為這個緣故呢？顯然不是。

我在想，阿姨對我不錯，但是父親與她組成家庭多年，總有自己的持家之道和生活習慣，我和家人如果經常過去看他，會不會在某些方面影響他們，甚至發生矛盾？可能就是這樣，想來想去，想出了「距離」，或者說若即若離。

「不肯原諒」是指什麼？我不好當面去問父親，只是自己私下猜測。我覺得有兩種可能，一是文革時期我的生活費中斷一事，那時他已自顧不暇，毋須過多責備；二是在年幼時沒能給我一個完整的家，他也明白，那時心上留下的陰影，很有可能影響人的一生，而這似乎不能完全歸到一個人的身上。

父親極少提到母親，兩人之間過去的是非，我只知道一個大概。後來得知父親寫了回憶錄，我就很想看看，因為其中多少會有一些記載。有一次我向父親提及此事，父親答道：「等我修改一下，裡面有些地方提到你的母親。唉，人都不在了（當時母親去世不久），有些事就不說了。」事後不久，妹妹說她有次趁其不備，悄悄地從電腦裡拷貝一份，如此一來，我終於看到父親未經刪減的原稿。

回想起來，在我的家人裡，父親曾經不只一次地提到我的外公。有一天入睡前，靠在床頭的他，若有所思地再度提起，原話是：「我挺敬佩你外公這個人的。」遺憾的是，欲言又止，話題沒有展開。前陣子，照顧父親的保母告訴我：「近來你爸說夢話時，老是念叨你的小名，不知道是為什麼？」我想，難道還是因為我的不肯原諒嗎？