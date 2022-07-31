西門直巷的三蝦（下）

飯後我和同學到中山八路閒逛，在熙熙攘攘的人流中穿行，覺得沒意思，便回去休息。阿妹又揹著老五率娘子軍駕到，三個妹妹吱吱喳喳，三蝦話少些，愛盯著人的臉。

老二忽然想出新玩法，要我們「舉」她，我問清楚，是用兩手把住她的身體，往上舉起再放下。我照做，她被舉在頂處，伸手觸到天花板，得意極了。老三學樣，也要我「舉」她，我一把抱起，燈光下，她的臉孔有如粉紅色翡翠，身體並不重，我一連舉了二十多下，她歡喜地哇哇高叫，我累到不行，對付不了老四，只好請同學接手。

第二天早晨，我起床後洗漱完，在房門外的空地做廣播操，三個小女孩排隊站在我面前。老二向我下命令：「舉！」唉，小傢伙上癮了，只好乖乖地一個個舉起，每人二十次。晨光裡的三蝦，忽閃的大眼睛有如兩潭澄澈的山泉，長睫毛一張一合，我難以自已，親了她一口。十八歲，此生第一次親異性的臉頰，不是愛情，是對純淨之美的崇拜。

此後，我多了一個不敢讓同學知道的怪癖，只要三蝦在，我就遠遠地站著欣賞她。她不知道，即使知道也不當一回事，她和夥伴們捉迷藏、跳房子、過家家，花樣百出。

巷子外，有響徹行雲的造反戰歌，有遊街的牛鬼蛇神隊伍，有五光十色的高帽子、大牌子、破鑼，更有一輛輛解放牌卡車。卡車上，戴紅袖章的「戰士」擂鼓、吹號，派旗一律像鮮血般地紅；以「打倒」、「批倒批臭」開頭的大標語，從大街貼近巷口的圍牆。小三蝦只有一張如白玉雕出來的臉孔，而我是前者的一員，為了去農講所朝聖，大半天在街上，隨隊佇列、唱歌、高呼口號。

給計程車司機付過車資，我在中山八路轉悠，凡有巷子口的，都拐進去走一段。當年的記憶已模糊，找不到一個標記，盲人摸象罷了。轉悠兩小時以後，向路人求教，不再自己摸索。問了第十二人，提鳥籠的老頭歲數比我小，他沒搭腔，指了指後面。巷子還在讓我感到驚喜，同時，理性告訴我：找何大叔的家是刻舟求劍。

我走過去，繞過兩條巷子，「西門直巷」琺瑯牌子訂在巷口，裡頭一片空寂，何大叔的家呢？記得它是矮平房，後門開向一塊空地，從空地往右拐是居委會，居委會的正門前，有一個露天會議室。

當年第一天，我們被張老師領進這裡登記，第三天是自由活動，我故意和三名同學走散，單獨去看望叔父；叔父是父親唯一的弟弟，在區文化館當了十多年館長。去之前我給叔父和嬸母寫了信，信是嬸母回的，她說運動正緊張，叔父被查出是「資本家」出身，還有販賣封資修文化一堆罪名，正在遭批判，「你不要來，免得添麻煩」。

叔嬸的住處我是知道的，不能去，在附近看看也好。從中山八路走到中山五路，拐右進入吉祥路，區文化館就在這。在附近蹓躂一陣，看到一個區文化戰線辦的大字報欄，停下來細讀。天啊！大半是批判叔父的，通欄大標語是「打倒資產階級孝子賢孫XXX」，叔父的名字被打上紅叉。我讀得臉熱心跳，逃命似地往回走。

走進西門直巷，何大叔家的門關著，便在附近蹓躂。驀地響起喧嘩，是從露天會議室傳出的，走過去往裡面探了一下頭，好奇而已，旋即離開。幾個人在裡面吆喝：「不要讓他跑了。」似乎在抓逃犯，與我無關，何大嬸剛好買菜回來，我隨她進屋。

不久，阿妹神情緊張地對我敘述，巷子裡有一個年輕人，破四舊時被「革命群眾」抓去批鬥，罪名是「阿飛」；鬥了幾場後，他回家去，由居委會「監視居住」，不料他逃了。剛才居委會的人以為我就是阿飛，「哈哈，你真有點像他。」阿妹說。

三蝦聽到聲音，悄悄地走近，仰頭看我和她姊姊，我做了一個「舉」的姿勢，問她：「要不要？」她搖頭，突然唱起歌來：「台山仔，抬棺材……」嗓門脆得像黃鶯。從早上起，所見所聞無不給我添堵，只差躲在無人處大哭一場，但被三蝦逗得大笑起來；阿妹告訴我，巷子裡的孩子知道我們來自台山，便這樣唱開。

徘徊再徘徊，半個世紀過去，何大叔夫婦已成古人，阿妹六十多歲，三蝦五十開外。明知道小觀音的形象遭歲月多次修改，舊痕蕩然無存，但嗅嗅牆頭飄起的蜂窩煤辛辣味也好。雙腳踏出西門直巷的剎那，我回頭，三蝦坐在家的門檻上。大串聯已結束，我們要回家了，我向她招手，她在雲端 ，一雙小手也揮著。

➤➤➤西門直巷的三蝦（上）