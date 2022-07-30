西門直巷的三蝦（上）

二○一七年秋天，我回到F市長住，從廣州市中心坐地鐵，只要一個小時即抵達，我和老妻常去。目的不一，或訪親友，或逛書城，或是購物，偶爾獨往只為懷舊，這天就是。從廣佛線的花地灣站出來，坐上計程車。計程車司機問我要去哪？我本來要說「西門直巷」，想起它是轎車開不進去的窄巷，改口說：「到中山八路，遇到紅燈就下車。」這是閒逛，但不是沒有目的地，問題是西門直巷還存在嗎？

我上次到西門直巷，是一九六六年，距今已五十六年；在人口近千萬的省會內，一條寂寂無名的小巷子，誰敢保證它維持原樣？如果問我：「去哪裡幹什麼？」自己也不好意思回答。說遊故地已勉強，何況這理由更荒謬，只為想念一個六歲的小女孩，且話說從頭。

一九六六年秋冬之交，我和三名同班的男同學趕革命大串聯的潮流，從家鄉台山乘車到了廣州市。大串聯在夏天已開始，我們念完三年高中，考過畢業試，緊鑼密鼓地準備高考 。五月，中央文革發出「五一六通知」，狂風捲起，高考停辦。

我們留在學校寫大字報，批判資反路線，揪鬥校長和老師。八月，縣委派來工作組，學生中分成左中右。我的家庭出身低人一等，有時被歸入「工商業」（即資本家），有時又被劃為「小商販」，「左派」輪不到我，只能眼巴巴地看著頭部高高仰起的左派同窗，神祕地去參加核心會。

他們的家庭成分是工人、貧下中農，血統硬是高貴，每人意氣風發地坐上開往廣州的長途客車，轉乘火車去北京 ，接受偉大領袖的檢閱。這一批老資格紅衛兵從北京回來不久，大串聯如火如荼地鋪開，誰都可以走遍天下；我們這一組都是家庭背景「馬馬虎虎」的，要麼是小土地出租，要麼是自由職業和中農。

廣州的汽車 總站設了接待站，站裡站外擠滿來自全國各地的學生；折騰半天，我們被分到越秀區接待站。這段時間，每天乘火車、汽車湧入市區的人數以十萬計，當局只好分流，由政府付錢，委託「成分可靠」的家庭接待。

我們被分到西門直巷，由從某校臨時調來的張老師帶領，於是我們走進「三同戶」何大叔的家，未來一周會住在那裡。張老師是溫婉幹練的女性，把我們介紹給何大嬸，並交代各種注意事項。何家位於巷子深處，低矮的平房可能是祖屋，相當寬敞，但從磚牆到房梁都顯老舊，家具也是，可見經濟狀況一般。

何大嬸四十歲出頭，矮矮胖胖，抽菸抽出兩排黑牙；她待我們不冷不熱，告訴我們，「何大叔上班去了」。何大嬸把我們安頓在兩個房間，每兩個人一鋪床，我們把簡單的行李放下，就坐在房間聊天。隔天起，張老師會來帶我們外出，大致的安排有參觀農講所和烈士陵園，去幾所大學看大字報，還有自由活動、旁觀辯論會和批鬥會。

一個十三、四歲的女孩大剌剌地進房，背後跟著三個年齡從四、五歲到八、九歲的孩子。她挺大方地和我們打招呼：「紅衛兵哥哥，」這種稱呼讓我們受寵若驚。在學校，因為要命的家庭成分，我們都沒資格加入由紅五類組成的紅衛兵，更不敢僭越，學校開的大串聯介紹信上，四個人的頭銜只是「革命師生」。

女孩背上，一個一歲多的女孩被背帶拴住，睡得正香甜。和她談起來，知道她是何大叔夫妻的長女，小名阿妹，今年小學剛畢業，下面有四個妹妹。阿妹指著三個跟屁蟲說，她們就是蝦女、三蝦和四蝦，五蝦在背上，都是小名，她們另有正式名字，上學時才用。

女孩們畢竟是見過世面的城裡人，身高呈斜角的一排「娘子軍」，面對土裡土氣的「哥哥們」，並不怯生；老二示威似地抽抽鼻子，把一條鼻涕吸進去，再推出來。

我坐在床沿上看她們，阿妹和老二、老四、老五的模樣都像媽媽，微胖、膚色帶黑，五官略顯粗糙；唯獨老三是鵝蛋臉，皮膚有如剛剛去殼的熟雞蛋，彎彎的眉毛、挺直的鼻子、恰到好處的唇線，水汪汪的眼瞳映出我的輪廓，我差點叫出聲：「不是觀世音下凡吧？」

阿妹和我們聊得正高興，何大嬸突然在廚房叫她，聲音威嚴，她趕緊離開。其他女孩留下，三蝦不管我驚不驚豔，和姊姊蝦女猜拳，然後在水泥地上「抓子兒」。

吃晚飯時，見到下班回來的何大叔，他不像矮瘦的嶺南人，身高一米八以上，肩寬、偏胖，一臉剛長出來的鬍子掛在臉上。帶油汙的厚布褲子沒換下來，何大叔和我們點點頭，吱唔幾聲便獨自喝酒。我們在他眼裡不算客人，只是居委會下達的「任務」。

方形飯桌太小，勉強坐下大人，有一大盤空心菜、一小碟鹹菜蒸豬肉，和加上大量味精的冬瓜湯。廣州人稱空心菜為「當菜」，別名「無縫鋼管」，是我們在學校食堂吃膩的。出於禮貌，我們一個勁說好吃。

孩子們都各自捧一個盤子，不用筷子而用鐵匙，由何大嬸夾菜給她們。老二要「肉肉」，當媽的白她一眼說：「今天給客人吃，明天給妳。」害得我們連鹹菜也不好意思夾。老三吃相最好看，坐在門檻上帶著微笑，我逗她：「三蝦，妳吃什麼呢？」她舀了一匙飯給我看，上面居然有一小塊肉。

每人盛兩碗以後，鍋見底了，只夠半飽。怪不得人家，糧票是我們交的，一天一斤，早晨扣去二兩，午晚餐各四兩，多吃主人就透支了，菜錢由接待站支付，肯定不多。

何大叔吃過飯，就坐在門外抽菸，我們敬而遠之。阿妹剛才說起，她爸在一家國營廠當鑄工，那活計又累又髒。何大叔一生就是五個女兒，家累重又沒人傳宗接代，怪不得他眉頭難得舒展。

➤➤➤西門直巷的三蝦（下）