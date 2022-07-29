《老照片說故事》露營與漂流

作者女兒和兒子享受露營漂流的戶外活動。

露營與漂流這些玩意不是我們的拿手戲，老實說，以前根本沒有真正試過露營，更不知漂流是何許事物。直到定居吉爾羅伊之後，醫院的物理治療師彼得邀請外子加入一群朋友去沙加缅度河（Sacramento River）坐皮艇泛河漂流時，外子很高興地答應去體驗新鮮玩意。

第一次參加這種活動，不知道從何開始準備，彼得告知漂流是從河流上游放船，因此必須在上游露宿一晚才能在次晨出發。於是我們去買帳篷、睡袋、炊具等設備，再準備食物、藥品和私人用品，興奮地等待出門。

女兒那時才五歲，對新鮮事物都非常興奮地參與，下午抵達營區時，她忙碌著跑來跑去幫忙爸爸搭帳篷，也幫我生火炊煮晚飯。隔天早晨她因年紀太小，不能上皮筏，我帶她到附近Coloma鎭上的州立馬修爾尋金公園遊玩。在附近店家租了一些盤子、鏟子等工具，走到河邊去淘金，雖然只淘到一點金泥，但女兒非常開心，玩了半天才回營地。

外子回來後非常開心滿意，自此上癮，並跟著彼得他們去遠征大河，我和女兒不再跟去；直到兒子兩歲那年，我才重新跟去露營漂流。早上外子帶女兒跟隊出發，女兒這時候已經可以跟著上主辦單位的午餐食物船，並安全地享受漂流。我和兒子則跟其他媽媽和小朋友們留守營區，兒子與玩伴嬉戲在淺河中，玩得開心極了，我也樂得跟其他媽媽們野餐交流。

漂流之樂我試過一次，除了沿途欣賞兩岸風光外，印象最深刻的是當大家穿著救生衣坐在橡皮艇上，被炎夏烈日曬得熱不可耐時，只見皮筏躲開大石。一個急流轉彎，在大家驚叫聲中，河水暴漲迎面沖來，清涼的水洗盡熱氣，而後皮艇慢慢回歸平穩，其中樂趣叫人難忘。

彼得是最熱愛漂流的人，一次次不辭勞苦，費心盡力去尋找更新、更大、更長的河道，而後為大家張羅報名事宜，再帶頭長途跋涉前往四、五天行程，真是不可多得的朋友。可惜彼得後來搬離吉爾羅伊，後繼無人，從此漂流露營便被打入冷宮，這張照片就成為我最珍愛的收藏，進入家中的歷史長存。