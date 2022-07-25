《老物件情懷》老媽獲獎往事

編輯獎獎狀。

老媽終身是一名語文教師，年輕時義務替造船廠的工人子弟夜校上識字課，後轉為公立學校正式教員。她教學勤懇，不久擔任教研組長，又從三級教員評為二級教員，期間得過不少大獎小獎。

有一年，老媽又被評為優秀教師，上台領獎時，頒獎者竟是與她不相往來的大嫂。她從大嫂手裡接過獎狀和一本皮革製的活頁記事手冊，兩人都有點驚訝；我媽的大哥在年輕時跟著共產黨 抗日，我爸年輕時跟著國民黨 抗日，兩家人在無形中畫了一條界線。

幾天後，郵局寄來一本燙有「優秀教師」金字的活頁記事手冊；不同的是，領獎那天的那本是豬皮製的，郵局寄來的是牛皮製的。一瞬間，老媽明白了，一定是大嫂吩咐手下補辦的。

又過了幾天，外公來見我媽，老人家從不踏進我家一步。外公敲了敲後門，父女倆在門外敘談，他告訴我媽，大嫂「查看了小姑的檔案，說小姑的歷史很清白」。

二○○四年老媽年事已高，得了一個編輯獎，但這個獎理應頒給台北的作家桂文亞，老媽回家打開小紅本一看，哭笑不得。

此事因我而起。那年冬天我偶然上網，見上海的「解放日報」刊登我的一則消息，原來半年前我的童話集「小靴皮皮」獲獎。我即轉告桂文亞，她笑了：「台北早就轉載這則消息，你怎麼今天才知道？」我讓老媽去上海作家協會代領屬於我的獎狀和獎金。

一年後，我從華盛頓回上海老家，才親眼見到老媽冒領的那個編輯獎，忍不住取笑老媽：「我這本童話集的策畫、主編和責任編輯都是桂文亞，妳怎麼敢貪天之功占為己有呢？妳該領的應是啟蒙獎吧，因為我的學前教育 全依賴了妳，妳將白紙裁成一張張小方塊，寫上一個個秀逸的大楷，一邊教我認字，一邊給我說童話故事。我還記得四歲時妳哄我入睡編的水晶宮故事。」

老媽仍在自怨自艾：「代領獎金非得簽名，錯就錯在我簽了名，這名字就莫名其妙上了獎狀。」

這時，我起了一個念頭，對老媽說：「還記得大舅媽把妳的豬皮活頁本，換成牛皮活頁本的往事嗎？何不麻煩她，把妳的編輯獎換成給桂文亞呢？」老媽連連搖頭：「別出餿主意，她管的是文教界。」我堅持著說下去：「不管怎麼說，這張獎狀總該物歸原主。大舅不是管出版局嗎？請他幫這個忙，還不是小事一樁？」老媽不言語，只管用眼神止住我，此事就不了了之。

時間過得真快，一晃眼又過了十八年，我的大舅媽還健在，聽說她的一子一女都來了美國，不知住在哪個城市？而桂文亞至今還不知道由她責編的「小靴皮皮」榮獲上海作家協會第四屆幼兒文學獎的編輯獎，我很內疚。她是我的貴人，幫助我修滿了「童話創作」這門課程的學分；如今我發表的童話已累積兩百餘篇，總算沒有辜負她。