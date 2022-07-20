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五月的追思

劉家宜

可能拜疫情之賜，美國的老人福利辦得真好，對於高危險感染群的老人都有送餐到府服務。一周前我接到老人餐後，意外發現裡面附了一包水果，竟是紫紅色櫻桃，瞬間想起二十多年前的往事。

那時我來美國初入護理行業，受雇擔任家訪護士，我的病人遍布於舊金山市的大街小巷，一天要走訪四個病人，也就是說每兩小時就要完成一個病人的探訪，卡撒薩就是我的病人之一。

卡撒薩是單身獨居的義大利人，他選擇住在義大利人群聚的北岸區，因為那裡有許多義大利餐館。記憶中他好像得了晚期的胰臟癌，所以毫無食欲，可是他又不改義大利人美食主義的本性；後來他跟我商量能否在每次造訪之前，先到某些義大利餐館幫他買些指定的熟食，以挽救他不振的食欲。

雖然他的要求已超過了我的職責，但看著他孤家寡人瀕危的生命，只要我能做到，便會盡全力幫助他。

我被指定一周要造訪他三次，每次在我臨走前，他都會交代我下一次要幫他買的食物。可是後來隨著病情惡化，他已經毫無食欲，我發覺上一次買給他的食物，他都文風未動，我除了積極鼓勵他進食外，真是愛莫能助。

他看出了我對他的關懷和照顧，於是對我說：「這輩子我最愛吃的就是櫻桃，我知道現在市面上還沒有賣，但是請注意，妳隨時看到市場上有賣櫻桃時，請幫我買來，我好想念新鮮的櫻桃。」

他跟我說這些話的時候是三月，我也從來沒注意過櫻桃的產季是何時，到了五月，終於看到有櫻桃出現在離他家很近的中國城市場上架了。可是那時他早已不在我的造訪名單上，想來他一定已經進了臨終病人的療養機構，或是已經撒手人寰？

從此我深切地記得，五月是櫻桃上市的季節，因為卡撒薩一個小小的臨終願望，我卻無法幫他達成。我除了覺得心裡歉然，也想告誡年長的朋友，有什麼未完成的願望就應該及時行動，誰也掌控不了生命的歷程，所以應該善待自己，照顧好自己的健康是第一要務。

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