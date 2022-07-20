《老物件情懷》大象不會忘舊

象形陶瓷瓶。

世事多變化，這幾年艾莉面對天翻地覆的人生困境，終於成行來加州 與我們小聚數日。先是由住在大熊湖、她以前的北加州老鄰居接機敘敘家常，之後為了方便我們，折衷半途，安排在十五號公路旁的勝利屯碰面，將她轉交給我們。

我們全家出動熱烈歡迎，到家後孩子們幫忙提行李，安排到客房；艾莉休息片刻後出現在客廳，一臉平靜又煞有其事的樣子，要求孩子們過來。她將手裡的一個袋子交給我，示意要我打開。

那是個一尺高的大象造型陶瓷酒瓶，大象雙手帶著拳擊手套，白背心藍短褲，腳穿黑色球鞋；頭頂黑色大禮帽的瓶蓋有一圈紅藍白相間的星星，兩眼聚精會神就要出征的模樣。腳下附有一張艾莉手寫的卡片，寫道：「這個大象對我有不凡的意義，你們在一九六七年送給我後，我就珍藏至今。物歸原主，請保存紀念上帝賜予我們的可貴友情。總之，大象是不會忘舊的，我愛你們。」處於困境的她仍能珍惜陶瓷酒瓶，誠屬難能可貴，她還要我給孩子們講講那段往事。

當年盛夏，我到加州和內華達州交界的太浩湖賭場打工，每周可以上六天班，三個月下來是許多留學生賺取一年學費的不二之選，更可享受好山好水的大自然風光，唯一缺點是當地沒有中餐館。一九六七年暑期一個風和日麗的早晨，為了解饞，我和三名夥伴趁休假日，開車長途跋涉前往沙加緬度中國城一飽口福。

下午返回太浩湖接近沙礦屯的路上，阿蘇蒼白著臉，兩手發抖地握著方向盤在蜿蜒的山路上開著，左邊是深不見底的山谷，右邊是不見天日的大山。他設法穩住失控的汽車，輪胎不時發出嘰嘰喳喳的煞車聲，聲音刺耳撕人肺腑，車身不停的搖擺，忽左忽右，像喝醉了般無法減速。我們坐在後座幾乎像站起來一樣，雙手緊緊抓住前座的椅背，眼睛直盯著前方不知所措，隨著車身搖擺，彷彿可以聽到自己緊張的心跳聲。

「碰」的一聲，車身甩向一邊，還搞不清楚時一切都停止了，我們原地不動地坐著，前面看不到東西，側面一片黃沙，原來是撞上山了，車子翻了個身，剎那間我們正坐在車頂上。一想到汽油可能會漏出來引起燃燒或爆炸，大家趕緊設法由車窗爬出去，並與車子保持安全距離。四個人互望著，除了灰頭土臉之外，幸好沒有人受傷。

四處張望著，想想五時要上工，仍需兩小時車程，如何能趕回去？窮學生打工重要，剛才的驚嚇早拋到九霄雲外了。正在一籌莫展時，一名開著小卡車的美籍女性在對面車道停下，她一路目擊著這驚心動魄的過程，心繫車上乘客的安危，一邊匆忙閃躲高速公路上的來車，驚慌地跨越道路中線，再閃躲高速公路上另一面的來車，並向我們揮手跑來。

她一一擁抱我們四個東方孩子，檢查我們是否受傷，口中喃喃自語說：「我都看見了，感謝上帝。」

感謝艾莉的出現，當她知道我們的情況後，自告奮勇要送我們回太浩湖，可是她先要把兩個車上的孩子送回家，安頓一下才能回來，需要我們等一個小時。我們非常感恩，路上交談甚歡，順利到家，也趕上晚班工作；想到艾莉仍要摸黑開幾小時的車程，先生和孩子的晚餐都耽擱了，只是為了幫助幾個素昧平生的東方孩子，實在內疚不已。

選了一個假日，我們親自拜訪艾莉，感謝她的義行大愛，也去看看那輛報廢車的殘骸。不能空手去，就在附近的超市尋找禮物，最後看到一個比較不一樣的象形陶瓷瓶，那是一瓶酒，於是就這樣帶過去了。

一棟平房有著一片寬闊的前院，外邊繞著一圈矮木柵，一匹小馬自由地遊戲其中，多麼溫馨又逍遙的鄉居圖，很可惜沒人在家。我們就將這瓶酒留在門口並附上感謝的留言，沒想到艾莉是共和黨員，大象是它的代表，誤打誤撞正中她懷。

就這樣，她成為我心目中最完美的理想美國家庭，崇拜之至，也是第一次領受到美國家庭一年一度的聖誕信，報告一年發生的大小事。禮尚往來，我也向她報告我們這批孩子的近況，偶爾發發牢騷，聯繫沒有中斷。

不知道是這樣不平凡的接觸，促使她對東方燃起興趣，還是想看看這幾個孩子的故鄉？她是個活潑進取的人，曾經在台北火車站前拍著手鼓做傳教的活動，後來又領養了一個韓裔女孩和一個越南男孩。先生職位高升後全家搬去奧克拉荷馬州 塔爾薩，她也抽空進修社服輔導員碩士學位；正當我為他們全家喝采時，突然收到她離婚的消息，我崇拜的理想家庭夢因此破滅。

孩子各自找出路，偏向父親的能得到經濟援助，高中生的大兒子一路支持母親，寧可賣血維生也不離開。雖然大兒子失去上大學的機會，但最終成為一個成功的攝影 師，曾經擔任過兩任阿肯色州長的專任攝影師。

這起婚變很令人不解，艾莉沒有得到任何贍養費，也分不到任何社安福利；在如此絕望無助時，她還是開她的破車接送教會姐妹，幫助牧師做一些社會輔導工作。她一直掛念著離散的子女，我也一直安慰她，孩子終將回歸她的；最後他們的確都回來了，正應驗了：「大象是不會忘舊的。」