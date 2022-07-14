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女兒獻寶

巫嘉清

那年夏天，十五歲的女兒參加僑委會舉辦的海外青少年研習夏令營，當時她不符合最低十六歲的資格，幸好被破格錄取。於是這個一句中文都不會說、一個中文字都不認得的少女，興高采烈地會和灣區其他學員，一起飛去台北參加為期一個月的夏令營。在通訊不便，電話還是照每分鐘收費的年代，小姐一去就是鳥兒離巢，無需向父母稟報行動的自由日子。

夏令營團員大部分是已中學畢業或讀完大學一、二年級的學生們。女兒是最小的，跟著一群大哥、大姐們生活學習，開闊心胸，體驗新的生活方式，天天樂透了。

夏令營的學員來自全球各地，中文程度參差不齊，生長文化環境各異，小團隊就形成了；美國、加拿大說英語的聚在一起，比較活潑多主意，不太守規矩，常常找計程車在晚上去台北市區玩，過時才回宿舍。辦事處的人對這群美加學員大概束手無策，只好隻眼開隻眼閉隨他們去了。

夏令營活動排得很繁密，除了依程度編班學習中文、文化傳統外，還帶他們到各地旅遊參觀，一個月很快就過了。

女兒是我公婆的第一個孫女，但由於不會中文，且公公英文有限，我們又住在車程兩個小時外的小鎮上，雙方交集不夠密切；縱然如此，女兒心中仍喜歡公公的慈愛溫柔善良，公公也特別疼愛她。

女兒回來舊金山那天，公公非常興奮，非要和我去機場接她。雖然不順路但難得老人家高興，便一起去了。

在車子裡，公公問女兒：「妳好嗎？學了什麼？」她說：「很好。我會唱『血染的風采』，會唱『梅花』。」於是就「梅花梅花滿天下，越冷它越開花，梅花堅忍象徵我們，巍巍的大中華……」，字正腔圓以美麗的女高音唱完了，我暗自喝采，轉頭見到公公已喜不自禁，笑大了嘴巴，猛拍手掌，驚喜地認為這是不得了的成績。公公那天的興奮開心，比女兒後來在柏克萊加大畢業典禮上有過之而無不及。

回到公公家，女兒繼續用簡單字句和他說話，還表演用中文寫名字和句子，又唱「血染的風采」，把公公哄得開心極了。女兒學到的非常有限，但全都拿出來獻寶，她認為是參加夏令營最大最好的收穫，我也永遠難忘女兒獻寶帶給公公的喜悅。

柏克萊加大 灣區 舊金山

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