《老物件情懷》母親的絲巾

作者母親多年前買的小花絲巾。

前幾天外出，訝異地在鄰居的籬牆上，見到我熟悉的絲巾綁在上面。我竟然不知何時遺失，路過的善心人小心地將絲巾綁上，等待失主領回。那瞬間我很感激，幸運之感亦油然而生，多麼奇妙，這一條絲巾已經是第二次失而復得了。

幾年前，有一次我在步道 上速行，只聞背後有急促跑步聲，正準備讓路時，只見一個年輕人奔向我，手上揮舞著我的絲巾說：「遠遠看見絲巾躺在地上，猜想應該是妳掉的。」我對他再三道謝。真是何其有幸，如今又出現一個無名的善心人，讓我不因遺失絲巾而抱憾。我相信冥冥之中，母親在天上守護著我們母女天人之間的一絲牽掛。

在台灣除了炎熱的夏天外，母親終年不離圍巾，冬天披上羊毛大圍巾，春秋季節則是輕巧的小圍巾；不僅有裝飾之用，最主要是母親的肺功能欠佳，一旦受到風寒，總要忍受好長一陣子咳嗽的煎熬，因此圍巾成為母親的日常必需品。

九年前母親過世那年，有一天她打開房間內衣櫃最上層的抽屜，裡面有她春夏秋冬用的大小厚薄圍巾，都是兄弟妹妹為母親添置的。她指著一堆小絲巾對我說：「這些都是妳買給我的，我能用它們的日子不多了，妳都帶回去用，好嗎？」

我突然心酸不已，低頭不語，默默地挑了一條母親多年前自己買的小花絲巾，對母親說，我就只要這一條。母親說：「怎麼選舊的？又是我用了好多年的？」

多年前我開始邁入老年階段，也體驗並深信不疑母親以前常對我說的話：「繫條圍巾，頸項不受風寒，保暖又好看，還能遮蓋脖子的皺紋。」可不是嗎？真是句句良言。

我年輕時，母親不時叨念著我體型高瘦，常在我穿圓領衫或無領裙裝時，提醒我繫一條小圍巾遮掩畢露的鎖骨；那時的我只當耳邊風。如今我已遠超過母親當年勸我繫圍巾的年齡，方才體會到母親的經驗談。其實我也有一抽屜各色花樣的絲巾，但自母親離開之後，她的小絲巾便經常跟隨我，輕巧又方便攜帶，每次繫上它，暖意就湧上心頭。

我想，有一天當我必須離開人間到天上報到時，我一定會記得繫上這條小絲巾，去與母親相會。