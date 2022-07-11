一九七二年，也就是半個世紀前，和先夫相識、相戀至步入婚姻禮堂，一切都是那麼的美妙甜蜜。一年後我們生了一個健康可愛、聰慧活潑的女娃。女兒的到來讓我們享受為人父母的喜悅和歡愉，可是由於公婆的抱男孫心切，私下一直對先夫耳提面命，希望我們能再接再厲添一男娃，湊一個「好」字。

我是一個新時代女性，但也是知情達理的孝順兒媳，為了如公婆所願，我盡心配合。一九七五年，順利二度懷孕，懷孕後我時刻都在心中祈禱和許願，希望這次能蒙上蒼保佑喜獲麟兒，一則可圓公婆得孫之願，二則也算完成傳宗接代的任務；那個年代尚無超音波掃描，無法提前得知嬰兒性別。

因為當時我希望生男孩，所以每天都生活在有壓力的期待中，但後來因為公婆一番不近情理且毫無根據的謬論，反倒改變了我的思維。

先夫私下告訴我，婆婆說我的頭髮因為顏色偏黃，肯定這次又是女兒；而且從背影看起來，我的身材顯得臃腫，婆婆再斷定我會生女孩。

當時我聽了之後，心中的不悅和怒氣一股惱兒如洪水 般湧出，二十七歲的我年輕氣盛，立刻改變了自己的願望：我希望再得一女，因為想讓公婆再度失望。自從我改變自己的思維模式後，每天不再患得患失，安心期盼著第二個千金來報到，甚至還賭氣的想像著三千金、四千金……。

一九七六年一月二十二日，終於到了揭曉時刻，我不讓先夫陪同生產，因為不想看到他失望的表情；他說不會，但我並不相信。我的媽媽和阿姨陪我住進台中醫院婦產科病房，醫生進產房後用台語和護士講的第一句話是：「至目前為止，我已經連續接生了十個男嬰，看來這個媽媽是要生女娃了。」哇！雖然我已經胸有成竹，準備好了再次接受女兒的到來，但聽到醫生的談話，內心深處確實是傷痛難過的無以言表，感嘆女人真是可憐啊！

生產過程中的疼痛，讓我沒有餘力和精神去思考男孩或女孩的問題，只希望胎兒能快速來到人世，讓我解脫疼痛。哇哇大哭的聲音是多麼美妙，我又再度成為人母了，接下來就是我的臉頰兩側被陪產的阿姨拍打得好痛，她歡呼大叫：「是男孩。」

剎那間，喜極而泣的熱淚沾滿我的衣襟，十個月的艱辛歲月終於圓滿落幕，先夫和公婆自然是喜出望外，尤其是公婆每天燉雞煲湯，讓我受寵若驚；記得生女兒時，並沒有喝到公婆煲的雞湯。同時也讓我深深體會到古人所說的「母以子為貴」這句話，這已是不合邏輯的錯誤觀念，不適用於現今社會；現在的口號應該是「女孩男孩一樣好，不要多，一個抵十個」。