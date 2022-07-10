一開始，我被安排在中級班，當走進教室時，直教我嘆為觀止，原來教材就是穿著男女各式服裝的仿製模特兒，上面掛著許多小鈴鐺；學員在他們前前後後走來走去，練習行扒，直到鈴不出聲才算初步及格。接著上街實地行動，師傅為防逃兵，三人一組相互監控，尤其連坐法更為嚴厲，雖然有四個眼珠隨時盯著我，我仍有逃亡之心。

有一次，我乘隙快速地鑽進一個冷僻的巷子裡，我看後面沒有追兵，前面又空空蕩蕩，一時輕鬆起來連走帶跳。可沒多久，巷底拐角左右冒出兩個人頭，原來我的組伴早已繞道守候，我為了封口，傾囊行賄，這才逃過一劫。

我在中級班僅待一周，師傅就把我跳升到高級班，高級班的訓練教材更有深度，模特兒就是師傅、師娘和兩個打手。異於中級班的街頭經驗，他們更設計出許多刁鑽難題；其中最難的一關是期末考的「空手擒白刃」，在一個小房間裡放有兩個網狀正方鐵籠，一個是空的，另一個裡面卻有五條昂首吐信的眼鏡蛇，考題是赤手抓條蛇放進空籠裡。這是玩命的行徑，日後卻用於搶奪軍警的槍械。

我是這屆的唯一過關者，從此師傅給我吃香喝辣。雖然他們對我如此禮遇，但仍難扭轉我對這種不良勾當的深惡痛絕。

在一次行動中，我看準一名迎面而來的軍官，飛撲上去想搶他腰間手槍，但那軍官不了解，側身一閃，輕輕一帶，把我撂倒在地。他右腳踩在我的胸口說：「好大膽子，敢在太歲頭上動土。」我雙手抱住他的腳，他先一縮接著又以攻為守，用力一踩一轉，痛得我呼痛掉淚，但我仍脫口道：「救救我，帶我走。」同時向他使個眼色：「有人盯著我。」

軍官一聽有異，立即提高嗓門喊著：「你這個王八蛋，非把你帶回去毒打一頓，再關上三天禁閉，才能出我這口鳥氣。」於是他像趕鴨子般，一推再推，把我推離險境。途中，我問：「大恩人怎麼稱呼？」他只答了三個字：「朱營長。」

在軍營裡，我哭訴被拐騙的經過，朱營長一聽怒髮衝冠，立即下令一名連長調一個排給他，並且每人荷槍實彈直趨拐子窩，更以迅雷不及掩耳的速度團團圍住。他用喊話筒大聲高吼道：「滾出來，不然就把你們夷為平地。」

不久，只見師傅、師娘和兩個打手傲慢地走出，兩個打手見我對立站著，憤怒地衝上來，朱營長立刻拔出手槍，砰砰兩聲把他們擊斃，接著槍口又比著師傅額頭：「人渣，也送你上西天。」我急忙喊道：「營長，營長。」接著深深一鞠躬：「請給我師傅、師娘一個改過自新的機會，好嗎？」

這個突如其來的懇求，營長既驚訝又感動：「看看，這麼小的年紀，竟然不計前嫌替你們求情，慚不慚愧？好。我就賣他一個面子，饒你們一回，如果仍不回頭，下次碰見就給你們吃花生米。」語畢，朝我師傅屁股踢一腳說：「滾。」

師傅的深情目光在我臉上停頓了一下，然後和師娘掉頭跑向那曠野草原上，我則在後面目送，直到他們成為兩個小黑點，消失在天際線。

營長拍拍我的肩頭，我一驚才回過神來，只聽見他對我說：「我想收你當我的貼身勤務兵，我要栽培你，你前途不可限量，不僅能超越我，有朝一日或可爬升成為將官，你可願意？」

我聽了興奮不已，但又想到「好男不當兵，好鐵不打釘」。於是立即回答：「我是家中獨生子，只怕父母不同意。」其實當時我的姊姊正在四川念大學，弟弟剛剛出生；此時只聽營長嘆息一聲：「可惜，可惜，一塊璞玉。」

當我回到家，父母喜極而泣，並放了很長的一串鞭炮慶祝，為了感謝朱營長，父母買了兩條金華火腿和四瓶茅台，帶著我分坐兩輛黃包車，趕往營地拜謁。沒想到朱營長的營隊已在幾個小時前開拔投入內戰去了，我一時不禁頹喪地掉下淚來。

➤➤➤拐子窩落難記（上）