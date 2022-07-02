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母親的話

黃思義

母親的忌日，望著供桌上豐盛的三牲和新鮮的水果，往事隨著香煙裊裊一幕幕地浮現 。

小時候家境拮据，餐桌上天天只有豆芽、佛手瓜或空心菜，罕見肉類上桌。偶爾有魚吃的話，母親總小心翼翼地把魚肉剔出來分給小孩，自己只吃剩下的、手指般大的魚頭和魚骨；她津津有味地不斷咀嚼，過不久，就吐出軟綿綿的一團骨渣。

我問母親為何喜歡吃魚頭和魚骨？她愣了一下說：「我老了，吃魚頭可補頭，魚骨可補骨。」我聽得一知半解，總覺得母親的話有點怪；外婆有白髮才算老啊，常常頭疼腰痠背痛，到外婆家作客時，卻從沒見到她吃魚頭和魚骨。

有一次，鄰居有個小孩的腳趾被壓傷，腳趾紅腫疼痛異常，母親對他的媽媽說：「孩子年紀小，快買一些補骨的藥給他吃，避免留下後遺症。」我當時真想提醒母親，她是不是忘了那句「魚骨補骨」的話？

我記不清什麼時候家境開始好轉，每天餐桌上總有吃不完的菜餚，而且再也沒見到母親專撿魚頭和魚骨吃，但母親那句「以臟補臟、以形補形」的話卻牢牢地印在我腦海。多年後，我終於明白當年母親養育小孩的心情。

如今母親已去世多年，每年她的忌日，我望著滿桌祭品，內心有說不出的酸楚，樹欲靜而風不止，子欲養而親不待啊。

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