六○年代，我家住在上海萬航渡路三官堂橋附近、離華東政法大學的前身「華東政法學院」不遠的一個村子裡。從我有記憶開始，每年春節期間，我都會趴在爺爺的背上，一起去三官堂橋旁的「三官堂廟」敬神、禮佛，一直到一九六六年文革開始，一些人以破四舊、破封建迷信的名義砸了廟為止。

一九六六年，我到了上學的年紀，繳交了三塊學費和預收的二塊書簿費後入學；學了幾天漢語拼音，受到文革影響，學校關門了，和我一樣出身於雙職工家庭的一群小毛孩，除了吃喝拉撒睡，整天都在村裡玩。

有一天，我和小夥伴正在玩鬥雞遊戲時，看見從華東政法學院校區大門裡，走出了一支舉著標語、沿路喊著破四舊、破封建迷信等等口號的遊行 隊伍。從大人們的議論中聽到了，他們要破四舊，去砸爛三官堂廟。

三官堂廟坐落在三官堂橋的南面，廟雖然不大，供奉著一些神佛塑像，猶以廟內供奉「天、地、水」三官大帝而得名，歷史久遠；聽長輩說，先有三官堂廟，後有曹家渡，再有滬西五角場。當年我跟著爺爺去廟裡，學著敬神、禮佛，在小孩子的眼裡，這些神佛塑像都是非常巨大、法力無邊的，虔誠的敬神、禮佛，就是想求得神佛的保佑。

聽到遊行隊伍要去砸廟，好奇心驅使，於是我跟著隊伍去看熱鬧。在走近三官堂廟時，周遭已是人山人海，落在隊伍後面的我，當年一個七歲的小毛孩，瘦小的身材根本擠不進廟門，只能退回到三官堂橋的橋面上。雖然看不到砸廟的人到底在廟內幹了什麼，憑著橋面比地面高的優勢看熱鬧，各種口號混雜著各類人士的交流，人聲鼎沸，不時聽到從廟內傳出砸毀各種神佛塑像的消息。

我的眼睛始終盯著廟門的方向，不久後，從廟門陸續搬出花花綠綠、砸碎的神佛塑像，祂們被拋進遭工業廢水汙染的蘇州河。站在三官堂橋上看，順著河水的水流方向，看到河面漂浮著破碎的神佛塑像碎片，過了一段時間，泥塑逐漸分化、沉底或漂走了。

在那個年代，據說只有上海玉佛寺部分得到保存，很多寺廟或關門或改作其他用途，玉佛寺沿江寧路街面辦了一座圖書館 ；三官堂廟改成安置就業 的加工組；靜安寺沿南京路街面改成賣肉為主的副食品商店。

當我再走進廟門，時光已經進入了八○年代。近年回國去看兒時生活過的地方，原先的三官堂廟因建新三官堂橋所以被拆除了，在離三官堂廟舊址百步遠之處，新造了一個教堂。在我的記憶中，三官堂廟的周圍是沒有教堂的，不知天上的神仙，是否會不停地鬥嘴？