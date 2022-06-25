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《老物件情懷》母親的擺盒

文、圖／馮雁軍
母親的遺物擺盒。
母親的遺物擺盒。

母親去世後，留下一只破舊的擺盒，擺盒是母親的嫁妝，按當時習俗，裡面擺放金銀首飾等貴重物品，平時壓在箱底從不示人。

我第一次見到擺盒，是十歲左右的夏天，在母親曬衣物時。我們兄弟成家之後，擺盒就放在只有母親知道的地方，直到七年前母親去世後，整理遺物時我才再次見到，並被我保管著。

擺盒是以不會變形的柏木打造，傳統燕尾榫卯咬合結構，蓋板抽合，內壁原色，有一灘紅墨水痕跡，外施朱漆，表面磨損較多，油漆已褪色。盒面右角、邊線及一只底角損壞嚴重，抽蓋板前端左右兩角斷缺；這只擺盒外觀長十七點五厘米、寬九點八厘米、高五點八厘米，壁厚一厘米。

擺盒裡沒有任何值錢的金銀首飾，只有母親生前疊放整齊的各種紙質資料。最上層是五本馬糞紙封面，以普通白紙鉛字印刷的小六十四開本社員經濟往來手冊，記載一九六四年度生產隊分配糧食，共記錄二十二次，其中有寫著：「六月十七日，元麥四十斤。」

第二層是數十張票據券放在一起，其中一張寫著：「今收到馮國才全年現交口糧款三十八元零四分整。」

第三層是分田到戶後的各種合同，有農業承包合同、生豬定購合同、春定合同交款通知、夏季預分通知書等。

這些放在擺盒內的近百件實物資料，是一九六一年至一九八九年期間故鄉農村的珍貴檔案，也是近三十年社會變遷的真實見證；翻看這些家珍，就如同置身於當年，思緒萬千。

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