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高考作文題與紅樓夢

李洪杰

六月的中國高考可謂是一件大事，高考牽連著千家萬戶和上千萬考生的命運，每年的高考都是熱門話題，語文作文題更是引人關注。二○二二年語文考試甲卷有《紅樓夢》「大觀園試才題對額」的作文題，引起熱議，迅速登上熱搜。看到作文題時感慨良多、思緒浮起，彷彿來到考場的同時，也走進了《紅樓夢》。

從作文題目上看，是選自《紅樓夢》第十七回至十八回「大觀園試才題對額，榮國府歸省慶元宵」裡的內容；賈元春是榮國府賈政與王夫人所生的嫡長女，是賈寶玉的親姊姊，因她生於正月初一而取名「元春」。

生長於書宦世家的元春賢孝才德，十六歲被選入宮，作了女史；經年之後，被晉封鳳藻宮尚書，加封賢德妃，皇上恩准正月十五元宵節省親，賈府為她興建了省親別院。

為考察兒子寶玉讀詩書、吟詩作對如何？賈政帶著寶玉和眾人驗收竣工的省親別院。

遊覽過程中，賈政時而提問寶玉，時而就園林景觀、亭台館舍，命其作詩和為匾額題名。少年寶玉一一回答，並有獨創見解，其中寶玉給園中橋上亭子匾額題名是「沁芳」；「沁芳」二字新雅，點出花木映水的佳境。賈政默許，又讓寶玉再作一副七言對聯，寶玉站在亭上，四顧一望，詩意湧來，念道：「繞堤柳借三篙翠，隔岸花分一脈香。」賈政聽了微笑點頭，眾人稱讚不已。

省親別院裡的亭台軒館名稱、門庭匾額和對聯大都是寶玉所提，寶玉的詩和匾額題名，不落俗套，含有新意，題名又應景，得到嚴父賈政的默許，這種默許暗含著肯定。「大觀園試才題對額」告一段落，省親別院只留正門沒有題名，也未掛匾額，待元妃來賜名。

元宵節傍晚，元妃在眾人陪同下，遊幸省親別院，之後命傳筆硯伺候，親搦湘管，元妃寫下一首七絕題大觀園：「銜山抱水建來精，多少功夫築始成。天上人間諸景備，芳園應錫大觀名。」至此，大觀園賜名已畢。繼「大觀園試才題對額」，又開始了元妃命詩題，寶玉呈才藻。

在遊幸和命名大觀園後，元妃命迎春、探春、惜春、李紈、寶釵、黛玉諸姊妹各題一匾一詩，又命弟弟寶玉以五言律題詠「有鳳來儀」、「蘅芷清芬」、「怡紅快綠」、「杏簾在望」四處精典館舍。

大姊元春是幼弟寶玉文化啟蒙的貴人，元春自幼教寶玉讀詩書，認字數千。這日賈寶玉初露詩文才情，寫成四首應制詩，元妃看畢，喜之不盡，說：「果然進益了。」

其實寶玉作的四首五言律中，有兩首是由寶釵指點和黛玉援手代寫才完成的，不過一個未滿十五歲的少年能在有限時間內，寫成三首命題詩，已是很有才華了。元妃對迎春、探春、惜春、李紈、寶釵、黛玉七人的詩作評語：「薛林二妹與眾不同，非其他姊妹所及。」

「大觀園試才題對額」是非常重要的章回，不僅寫出了元春省親時的眾人期盼和皇家氣勢，而且讓讀者領略到了古代妃子省親別開生面的浩蕩聲勢和隆盛景象。透過對公子和金釵們的詩才，作對聯和匾額題名的測試，為後來的大觀園成立海棠社，埋下了重要伏筆。

不僅如此，元妃最喜愛的「有鳳來儀」（瀟湘館）、「蘅芷清芬」（衡蕪苑）、「怡紅快綠」（怡紅院）、「杏簾在望」（稻香村）四所名館的出現，也是草蛇灰線，伏脈千里。元春省親後，元妃傳下諭旨，命寶玉和諸金釵入住大觀園，寶玉住了怡紅院，黛玉住了瀟湘館，寶釵住了蘅蕪苑，李紈住了稻香村；詩童才女匯聚於此，展開了後續大觀園悲喜交錯的感人故事。

回想一九七九年我參加高考，假若語文試卷作文題是「大觀園試才題對額」，我恐怕要交白卷了。因為那時的我，沒有完整讀過《紅樓夢》。當時的《紅樓夢》還屬於禁書，語文課本裡沒有，書店裡買不到，同學街坊也借不來。

唯一一次閱讀是一九七二年，我上初中時草草翻過，用報紙包著書皮的《紅樓夢》上冊，還是我二姊從師範學院帶回家裡夜讀，次日忘記帶走。後來我問二姊為何用報紙包書皮？她說是學校圖書館的要求，不讓書皮外露，僅供文學專業師生借閱。

《紅樓夢》一禁就是許多年，直到一九八○年代才陸續開放，如今《紅樓夢》已編入初高中的語文教材，要求高中生閱讀整部《紅樓夢》。

今年高考，語文作文題出現了《紅樓夢》「大觀園試才題對額」，令人驚嘆和興奮，中華文化和古典名著得到重視，普及大眾。現在無論是中小學生還是大學生，民眾都可以公開閱讀《紅樓夢》，讓我欣慰。按時間計算，我們這一代人可以讀《紅樓夢》，等待了三十個春秋。

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