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《老物件情懷》手提袋

文、圖／何子宓
尼龍細繩編織而成的手提袋。
尼龍細繩編織而成的手提袋。

一個用尼龍細繩編織而成的手提袋，是母親生前的摯友伍媽媽精心編織送我的禮物。我離家赴美前一天，伍媽媽把這個手提袋交給我，並拍拍我的肩膀說：「離開父母親後，沒了依靠，必須要照顧好自己，要常來信，別讓父母親牽掛。」

當年父親隨著公司從上海攜眷遷至台灣，落腳於東北部的濱水小鎮水湳洞，前後鄰居都是同事，其中伍媽媽與母親特別投緣，幾乎每天都要見面聊聊家常。

我們一家五口只靠父親一份微薄薪資度日，生活自是拮据，所以我們兄妹三人除了必要的校服和鞋襪外，其他衣物想都別想。還好伍媽媽時不時會為我親手縫紉美麗衣裙；記得伍媽媽還曾經買一把遮陽花傘送我，笑著說：「女孩子家不要在烈日下曝曬過久，若把皮膚曬黑或曬粗了會影響美容，以後就嫁不出去了。」

伍媽媽有個女兒，比我小幾歲，嫻淑安靜，因為不愛說話，伍媽媽說她像個啞巴。湊巧的是我也不愛說話，母親總說我像隻貓，所以我和伍家妹妹就被稱為「大啞巴」和「小啞巴」，但我們兩個女孩聚在一起就不再是啞巴，而是有說不完、聊不盡的話語。

當伍家妹妹要進城考高中時，不要伍爸或伍媽陪伴，只要我這個何姐姐陪同。記得大清早我倆搭乘公司的窄軌小火車到基隆，再轉汽車到台北，兩人一路上有說有笑，好像是外出旅遊，完全沒有應考前的緊張情緒。

後來母親搬去台北，與伍媽媽甚少相聚。我回台北探望母親時，曾找機會去拜訪伍媽媽和伍妹妹。那時伍爸爸已過世，我坐在伍媽媽身旁，伍妹妹靠著我，我們聽著伍媽媽提起許多陳年舊事，時光回到那濱海小鎮的舊人舊事。告辭時，見伍媽媽滿頭白髮，仍一絲不亂地在腦後紮個髻，愛整齊清爽的伍媽媽從來沒有變過。我摟摟伍媽媽和伍妹妹，道一聲「珍重」。

後來，聽來美旅遊的親戚說，伍媽媽已過世，伍妹妹獨居在老房子裡，她是一個虔誠的天主教徒，每天在教堂幫忙。

這個手提袋已跟隨我五十多年，每逢炎炎夏日，有機會去朋友家聚會，或到戶外野餐，我就會拎著手提袋，讓朋友欣賞這獨一無二的珍品，也敘說手提袋的故事。他們聽得有趣，同時嘖嘖稱奇，因為半個世紀過去了，手提袋竟毫無褪色，依然鮮豔亮麗。

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