光陰荏苒，今年是我們全家移民加拿大 三十周年，撫今追昔，感慨良多。回想移民加拿大初期，那真是一段艱難的日子，沒有工作也沒有收入，積蓄寥寥，前途未卜。

大人所經歷的艱難困苦就不提了，兒子乍到多倫多，學校根據年齡，安排他在十年級學習。離開了他熟悉的環境和朝夕相處的老師、同學及朋友，加上語言不通、文化衝擊，他再也不是在中國時自信滿滿的班長，每天沉默不語，鬱鬱寡歡。我因找不到工作只好重回學校讀書，雖然每天排滿行程，也能看出兒子眼裡流露出的孤獨和失落。

就從裝扮說起，加拿大的中學生都穿T恤、夾克、牛仔褲和運動鞋，而兒子的裝扮是從中國帶來的襯衫、西褲等，這樣的著裝當時在學校被一些調皮本地學生稱為FOB（Fresh Off the Boat）。我這個當媽媽的人，平時在穿著上只求溫暖舒適與整潔乾淨，對別人穿什麼通常不留心也不敏感，當兒子怯怯地提出要和別人一樣穿牛仔褲，不想被別人當成異類看待時，我意識到兒子的苦悶，一邊鼓勵他男兒當自強，同時也決定盡自己的能力幫他改造形象。

正好趕上他快十五歲生日了，那就買些本地青少年會穿的衣物送他吧！我當時剛讀完教育學碩士學位，還沒有找到正式工作，正在接受政府為新移民提供的就業培訓，同時還打零工兼做家教維持生計，並且一周兩次到一所學校當義工，以取得「加拿大經驗」，才容易找到相關工作。我整天忙得團團轉非常辛苦，睡眠不足有時難免昏昏欲睡。

記得那天帶上乾糧，早晨就出門，忙了一天從一處趕往另一處，期間利用培訓課的午飯時間，在附近一家Zellers商店幫兒子買了兩件T恤、兩條牛仔褲和兩雙運動鞋。由於經濟困窘，我只能買大眾化品牌，就這樣也花費將近兩百元，在當時那筆開銷占了我有限積蓄的大一部分。

誰知那天由於太過疲勞，在趕回住家的地鐵上睡著了，突然醒來發現已到站便匆忙下車，竟把兩個購物袋忘在身邊的座位上。

回到家又忙別的事，直到第二天又搭地鐵才想起，心中十分懊惱。在培訓課的休息時間與同學說起，培訓老師聽到了，她建議我到The Bay地鐵站 的失物招領處去查詢，當天回家的路上，我抱著很無奈的心情去詢問，內心根本不敢抱什麼希望。

沒想到經過一番對話，辦事人員仔細聽了我的敘述後，既沒有找我要身分證件，也沒有要我拿出購物收據，便立刻從裡面架子上拿出了兩個帶有Zellers商店字樣的塑料購物袋，讓我打開查看。真沒想到，衣物和鞋子全在，還有購物收據，我只需在一個登記物品編號的表格簽名並填上電話號碼，就完璧歸趙了，我喜出望外地拿著兩袋東西回到家裡，一路上感慨萬千。

此事給我信心和力量，雖然當時一無所有，卻對未來充滿希望，我喜歡這兒的民風淳樸、誠實無欺、信任包容，和來自世界各地的多民族、多文化、多膚色的人共存互信。我把失而復得的經歷告訴兒子和親友，大家都感慨良多，這不就是我們苦苦追求的誠實正直，和人際之間的相互尊重信任嗎？

回想當年，這件事彷彿是黑暗中的一道光亮，在我們極其困難的移民初期，帶來信心和力量。全家人互相勉勵，相信在這塊誠實無欺的土地上，憑自己的努力和堅持不懈，一定能找到立身之地，愉快生存。

沒過多久，我和先生先後找到對口的專業工作，兒子也奮發圖強，很快度過文化衝擊；他克服語言障礙，融入學校生活，一個學期後便從ESL—A英語初學班跳到B班，第二年開始C班，同時進入正常英語班聽課。

同時，兒子積極參與學校一年一度的大型多文化表演，從舞台音響、燈光，到畢業那年的舞台總調度，一步一腳印穩步向前；他還到快餐店打零工實現個人零花錢的自由，在日復一日的忙碌中成長，學會了時間管理與人際交往。

高中畢業那年，他的英文成績是全校三百多個畢業生中，兩名最高得分者之一；中學期間，他的作文經常被英文老師帶回家，當面或打電話讀給自己高齡獨居、曾是退休英文老師的老媽媽聽。順理成章，他大學就讀計算機工程專業，離畢業還有半年即被他實習的公司預發工作錄用通知，畢業第二天即可報到上班。

如今整整三十年過去了，回想我們一家三口移民加拿大的「洋插隊」經歷，不能不說這也是一個失而復得的故事。為了移民，我們夫婦失去了在中國的大學教職和穩定生活，在加拿大，我們不斷學習進修充電，也都找到了自己勝任愉快的專業工作，是自豪的納稅人。兒子和媳婦在大學畢業有了工作後仍繼續在職進修，雙雙拿到MBA學位，目前都在大公司中層擔任技術管理職務。

我們體會到「樹挪死、人挪活」，在加拿大，不管來自何方，只要有理想又肯奮鬥、堅持不懈，就能證明自己，生活總會給你一個滿意的回報；這就是這個國家的魅力，吸引著世界各地為夢想而前來的人。苦過、累過、奮鬥過、堅持過，才體會到過一份平常的舒心日子，比什麼都強。