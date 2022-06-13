《老照片說故事》金州勇士迷父子

作者丈夫與兒子現場觀看金州勇士球賽。

外子是超級籃球迷，金州勇士 是他四十多年來心愛的球隊，他是忠誠不二的超級粉絲。有球賽時，我們都知道他處於「生人勿近」的狀態，有時喝采或破口大罵，有時又拍掌或沮喪失望，七情六欲傾囊而出。他的大嗓門，如果有不知情的人經過我們家，一定以為有不正常的人在吼叫，幸好所有鄰居們都習慣了，見怪不怪。

有這樣的父親，當然也影響了兒女愛上看籃球、打籃球，並且加入金州勇士球迷一族。美中不足的是兒女都長大離巢定居南加州 ，只有回家時才能陪爸爸一起在家看球賽，幸好兒子比較愛籃球，常常會在看完比賽後打電話來跟爸爸談看球心得，父子兩人樂此不疲。

金州勇士除了四十幾年前曾在一九七五年贏過總冠軍外，後來變成中下級的球隊，有些年甚至是最爛的球隊，但球迷們都不離不棄地繼續捧場。我們搬家後離屋崙球場開車要一個多小時，也不能阻止外子趕著提早下班和朋友去看球賽。

球隊一直到大概十年前徵召到史蒂芬柯瑞，並請來史蒂夫科爾當總教練後，在兩、三年間脫胎換骨，二○一三年打入季後賽，在二○一五年離上次總冠軍四十年後，終於再度奪得冠軍杯。

氣勢如虹的球隊在二○一六年球季更是銳不可當，在球季尾場時，勇士球迷都非常熱情期待他們贏得第七十三場比賽。因為如果贏得這場球賽，他們便會打破一九九六年芝加哥公牛隊贏七十二場的紀錄，所以這是非常重要的球賽，票價滿天飛漲，千元難求。

兒子老早就看好這場球賽，買了兩張昂貴的好票，就開心地專程從南加 州趕上來請爸爸去看球；金山勇士那天不負眾望，贏了！成為美國籃球協會球季贏最多的球隊，也成為我兒子和他爸爸開心又溫馨的回憶。