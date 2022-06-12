《老照片說故事》重男輕女的祖母

祖母和孫子們的合照。

一張泛黃的老照片，歷經一甲子之後，心頭真實的記憶和感受，仍然清晰明確地刻印在我的腦海深處。

我的祖母是一個慈祥能幹、聰慧靈巧的舊時代女性，在「女子無才便是德」的年代裡，雖然大字不識，卻依然能運用自己的方式，成功地掌管不算小的家業。

在一九四八年隨著國民黨 退遷台灣後，她老人家的生活環境就徹底改變，那時生活是異常清苦，三代同堂七個人，連同我的十八歲姑姑也和我們住一起，大家擠在很小的公家機關宿舍。

父母親和姑姑白天都要上班，照顧我和兩個弟弟及三餐家事等工作，就全部落在祖母老人家身上。每念及此，我就深深地感動涕零，當時若是沒有祖母，真不知日子該如何過下去？有了她老人家的庇護 ，我們姊弟三人無憂無慮，漸漸平安健康成長。

可是到了我有深刻記憶時，開始覺得祖母似乎不太喜歡我。她老人家特別疼愛長孫，也就是我的大弟，例如讀小學時，每次我們三姊弟放學回家，祖母都會準備餅乾之類的小點心，但每次我得到的都要比弟弟們少一片，這讓我的幼小心靈很受打擊，但只能敢怒不敢言。

記得有一次我問祖母，為什麼我的餅乾都是少一片？祖母先是一驚，接著不太情願地補給我一片，那一刻我非常開心；但她立刻又加給了弟弟們各一片，總而言之就是女孩子要少一點。她那疼愛男孫的重男輕女觀念根深蒂固，所以也沒辦法怪她。

也因為如此，那時我就下定決心，有朝一日若我有女兒，絕不讓她受到如此不平等的待遇，我相信我做到了。