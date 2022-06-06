我有記憶以來，早上起床後就到大廳玩耍，這時總見到父親用手按摩他的臉部和身體其他部位；做完以後，就像哥哥們在學校放學回家念書一樣，「咿唔呫畢」起來，只是父親是在後園踱著方步念書。

我很不解，去問媽媽：「爸爸不是學生，為什麼要像哥哥們一樣念書呢？是妳強迫爸爸也要念書嗎？」媽媽答：「妳爸念的書和妳哥哥們念的不同，妳爸念的是人生處世和當醫生要熟讀的書。」我當時一知半解，幾十年過後，現在回想起來才略知一二；那篇人生處世的書是「朱子治家格言」，「黎明即起，灑掃庭廚，要內外整潔……」。我從小開始聽多了，潛移默化，現在都能朗朗背誦出大部分的內容。

至於那「藥性賦」說的寒性，「諸藥賦性，此類最寒，犀角解乎心熱，羚羊清乎肺肝，澤瀉利水通淋而補陰不足，海藻散癭破氣而治疝何難，聞之菊花能明目而清頭風……。」這是有專業性的，我當然不懂，但父親是個中西醫都能看診的醫生，為了醫術的精益求精，所以每天精進。

父親在廣州中醫學 院攻讀四年，又進修兩年西醫，沒有吹噓自己是某學院的高學歷、高材生等手段招誘四方病者，而是回鄉下祖傳三代行醫的診所，和當地群眾打成一片。

父親和眾鄉親都是兒時的玩伴，現在他當了醫生卻沒有一點架子，他見玩伴中有人腳底生了雞眼，就叫人在路邊的集草中拿了一粒蓖麻子，洗淨後用石搗爛貼在雞眼上，再用布固定之，過兩天雞眼就脫落了。這種便民療法，得到了鄉親們的擁護。

有一次，村裡發生家暴 ，丈夫竟然將妻子的頸項掐至氣絕，村裡人慌了手腳，連忙跑來向我的父親求救。父親到他家裡一看，看病人皮膚紅潤、沒有變色，立即叫家人除去壽衣，要她的丈夫立即合著她的口吹氣；他自己放下身段，跪了下來，做人工呼吸，叫一個兒女不斷用手牽著病者的右臂作彎曲運動，防止血流凝滯，又叫另一個兒女同樣彎曲病者左臂，再叫兩名鄉親彎曲病者左右兩腿。

二十分鐘以後，父親又叫一位鄉親學習人工呼吸法，見他能掌握要領了，就叫他繼續做下去。他自己騰出身子全面地看看，四十分鐘以後發現病者的眼皮開始動了一下，這樣持續半個小時，婦人已坐了起來。父親能將病人起死回生的消息不脛而走，轟動了四鄉鄰里。

我們兄弟姊妺多人，生長在這樣一個優渥的家庭，但父母放任我們享受天真無邪的童年，我們會和村中的同輩到河渠捉魚摸蝦、到山上打野蜂、採擇桃金娘果子等。我的祖母曾告訴我一個關於父親小時候的故事，祖母說：「一次，你爸約了村中一名同伴去戽水捉魚，將那個水氹戽乾捉了三斤塘虱魚，分了一半魚回來，我很喜歡。正把魚往廚房送時，突然巷尾傳來了潑婦的罵街聲：『你既然知道那個水氹你一個人可以戽乾，為什麼還要請一個人幫手？你知道嗎？有吃不給三家知，三家知了餓死你。』婦人用扁擔追著兒子在街巷打罵。」

這次父親回鄉繼續祖業，面向廣大勞苦民眾，家境貧寒的不收或減收藥費。而上面說的那名婦女好不容易養大兩個兒子，卻把憋在心裡的氣整日發洩在兩個兒子身上；前幾天全家大感冒，父親為他們醫好了病，沒有收他們一分藥費。當提起以前捉魚的事時，父親說，那是中國幾千年小農經濟自私自利遺留下來的劣根性。

一般來診所看病的，都在醫務所內配中藥，父親是按規定收費的，家境貧寒者酌減之，一些富裕人家，他們多給一些報酬，父親也一樣接受。媽媽是一名婦科接生醫師，她帶著助手，加上父親的助手，這樣一個醫務所，也算是人才濟濟了。

我的家鄉是在廣東省台山市廣海地區，一條大大的河流從高山蜿蜒而下，繞過幾個社區然後向大海匯合，沿途是漁米之鄉。有一個壯漢，三十未娶，一日攜帶漁具沿三峽海而上，偶見河灘泊著一塊木板，板上綁著一個婦人，木板被河邊荊棘卡住所以沒繼續衝向下游。這個壯漢見婦人仍有氣息，立刻解開繩索，揹著婦人就向家裡衝，然後餵食一些稀粥。

而後壯漢再揹著婦人往父親的診所衝，父親診治後認為婦人只是輕微感染了肺病，服些扶正去邪的藥物加強營養，特別是白鱔之類的魚鮮，身體很快就會好起來。山區的人愚昧無知，隨便糟蹋生命，不久，這名健碩的婦人活躍在艾大叔的身邊，他們把我父親認作是再生父母。

四周鄉親們送來各種感謝牌匾，父親都把它們放在大廳的後面，直到我們出國以後，家裡人才將這些「華佗再世」、「救死扶傷」等牌匾掛在大廳上。

我總感到父親的性格有些特別，他到餐館或出外參觀訪問，沒有特別的排場，一點架子也沒有。他用點點滴滴的時間自己動手，把偌大的後園建成了小公園，有供全家大小吃喝洗濯的水井、有曬衣場、有小孩子盪鞦韆的遊戲場等；他還買了一系列木器工具，自己當木匠，建成一系列大小長短椅子，供家人、客人及病人休息使用。

八○年代，我家開始辦理移民 手續，媽媽和我們兄弟姊妹多人都辦了，但父親不能割捨他的桑梓之情，他說：「八、九十歲了，讓我永遠和這裡的山水連結成一片好了。」父親在近百歲時回歸了大自然，長眠於家鄉黃歧行的山谷，伴著他兒時愛賞玩的花枝，然而他的大名卻永遠活在鄉親的心中。