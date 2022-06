《老物件情懷》小孫女的石頭陣

點香的架子上放著幾塊石頭。

小孫女在我們住家街上的小學上幼兒園,每天放學喜歡跟一個韓裔 的小朋友順路來我們家前院玩躲貓貓。前院只有那麼一點大,哪有幾個地方好躲,但兩小無猜玩得很開心;有時摘些草地上的小花擺在樹叢上,大概是希望小樹叢也能開些花兒吧;有時兩人去翻翻小石頭、找蟲子,他們都叫得出蟲子的名字,我們卻連聽都沒聽過。

我們跟兒子及小朋友的媽媽就在旁觀陪伴,那情境像Louis Armstrong演唱歌曲「What a wonderful world」裡的歌詞:「…I hear babies cry, I watch them grow, they’ll learn much more than I ever know, I think myself, what a wonderful world…。」

不知孩子們的小腦袋裡到底在想什麼?因為他們挑了幾塊石頭,很認真地排在我點香的架子上,有時又撿些枇杷的種子擺上。

我不知她是否有宗教意識?我們和她的爸媽都有共識,不灌輸她任何宗教觀念,未來由她自己去探索決定。但不知是否是我點香的安排,給了她什麼想法?她偶爾還會換擺上一些小野花或小草等,反正孩子們開心就好,我們不干涉她的動作,也不去問她「為什麼」,但要求她玩耍後,一定要洗手才能上車回家。

期盼就這樣,讓他們快快樂樂地享受童年,我們就靜靜地、淡淡地陪著他們成長,給他們祝福,因為這就是「What a wonderful world 」。人生美事無幾樣,紛紛擾擾常煩亂,但求兒孫繞膝樂,平順無憂好成善。

也許有天我會忍不住好奇,跟她探討一下,她那小腦袋裡在想什麼?其實我也不在乎那答案,只要在她來玩耍時,享受當下的天倫美好,我就滿足了。