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《老物件情懷》小孫女的石頭陣

文、圖／安傑
點香的架子上放著幾塊石頭。
點香的架子上放著幾塊石頭。

小孫女在我們住家街上的小學上幼兒園，每天放學喜歡跟一個韓裔的小朋友順路來我們家前院玩躲貓貓。前院只有那麼一點大，哪有幾個地方好躲，但兩小無猜玩得很開心；有時摘些草地上的小花擺在樹叢上，大概是希望小樹叢也能開些花兒吧；有時兩人去翻翻小石頭、找蟲子，他們都叫得出蟲子的名字，我們卻連聽都沒聽過。

我們跟兒子及小朋友的媽媽就在旁觀陪伴，那情境像Louis Armstrong演唱歌曲「What a wonderful world」裡的歌詞：「…I hear babies cry, I watch them grow, they’ll learn much more than I ever know, I think myself, what a wonderful world…。」

不知孩子們的小腦袋裡到底在想什麼？因為他們挑了幾塊石頭，很認真地排在我點香的架子上，有時又撿些枇杷的種子擺上。

我不知她是否有宗教意識？我們和她的爸媽都有共識，不灌輸她任何宗教觀念，未來由她自己去探索決定。但不知是否是我點香的安排，給了她什麼想法？她偶爾還會換擺上一些小野花或小草等，反正孩子們開心就好，我們不干涉她的動作，也不去問她「為什麼」，但要求她玩耍後，一定要洗手才能上車回家。

期盼就這樣，讓他們快快樂樂地享受童年，我們就靜靜地、淡淡地陪著他們成長，給他們祝福，因為這就是「What a wonderful world 」。人生美事無幾樣，紛紛擾擾常煩亂，但求兒孫繞膝樂，平順無憂好成善。  

也許有天我會忍不住好奇，跟她探討一下，她那小腦袋裡在想什麼？其實我也不在乎那答案，只要在她來玩耍時，享受當下的天倫美好，我就滿足了。

韓裔

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