《老物件情懷》高密泥老虎

泥塑叫虎。

山東濰坊市所轄的高密市，有撲灰年畫、剪紙、泥塑「高密三絕」，其中具有四百多年歷史的聶家莊泥塑頗負盛名。聶家莊藝人製作的泥塑，有歷史故事、古代人物和各種大小動物，其中以泥老虎最為著名。

出於好奇，我從晾台上的櫥子裡，找出了上世紀九○年代在高密買回的一對泥老虎。

從老虎的大小、模樣、色彩、聲音來看，還是和原先一樣，仍然是以誇張手法把老虎塑造得憨樸威武，依舊是張著大嘴，兩眼炯炯有神直視前方。

紅黃黑白的泥老虎，色彩十分豔麗，網路視頻中一名泥塑師傅介紹說：「早先的泥塑老虎是不會叫的，後來才在泥虎的腰部，巧妙地放進氣囊，並安裝哨子，當一手持虎頭，一手持虎尾，兩隻手相對輕輕用力來回擠壓 ，虎口便會發出聲音。」從此泥老虎被稱為「泥塑叫虎」。

我這對「泥塑叫虎」原本是買回來給孫子的，因為泥虎太重，孫子那時還很小，只能由大人把玩，泥虎不斷發出叫聲，孫子聽著就高興的手舞足蹈。等孫子長大一些，他又喜歡上小汽車 和機器人，我只好把「泥塑叫虎」束之高閣。

今年恰巧是農曆虎年，過年時我把「泥塑叫虎」擺放在客廳桌上，謂之「福虎進家」：到了晚上燈火輝煌，把叫虎的兩眼照得炯炯放光，更顯虎虎生威，為虎年營造熱鬧氣氛。