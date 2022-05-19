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《老物件情懷》拾萬元的老郵票

文、圖／楊育英
貼滿五十張孫中山頭像郵票的舊信封。
貼滿五十張孫中山頭像郵票的舊信封。

四月十七日，我們從加州回台必須要隔離檢疫十天，飛機落地那天不算，又得再加一日，共計十一天，真不知隔離的日子要如何打發時間？萬幸不用住在狹小的防疫旅館，我們住在自己的公寓。

將老爸的一疊遺物拿出來整理，無意中發現一封老舊信封，這是國防部寄給台中市警察局局長，再轉交給老爸的，但是信內無信所以不知所為何事。翻過來背面一看，不得了，共貼了五十張孫中山頭像郵票，每張面額拾萬元，共五十張，這封信竟然要花費五百萬元郵資，真是令人咋舌。

一九四八年國共內戰局勢逐漸明朗，國民政府計畫撤遷台灣，才著手改革台幣試圖止住台幣下跌的慘狀。國民政府從中國運來大量的黃金，一九四九年六月十五日改發行新台幣，以黃金當作新台幣發行準備金，規定四萬元舊台幣換一元新台幣，

這封舊信封見證了那段歷史，戰爭下紙鈔形同廢紙的通膨慘狀。我在網路上Google才知當時的通膨嚴重到一斗米要價舊台幣二十四點五萬元，肉每斤七萬五千元，雞蛋每顆七千二百元；老百姓一拿到錢就要趕快花掉。扛著一扁擔的錢去買一碗麵是常有的事，民間甚至回到過去以物易物的方式，把家裡飼養的雞、鴨拿去市場上換米及豬肉。

我們父母一九四九年去台灣，和平度過了七十多年的歲月靜好，如今不管政局如何演變，升斗小民只希望兩岸和平。

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