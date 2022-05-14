「五月五，是端午，吃粽子，掛菖蒲；孩兒頭上畫老虎，踏白船熱鬧河裡過。」這首流傳於我老家嘉興農村的民謠，反映了當地過端午節 的傳統習俗。

我印象最深的是一九四六年端午節，我的故鄉古竇涇和附近幾個村莊聯合舉辦「踏白船」競渡，由於淪陷時期一直停辦，所以這次格外喜慶熱鬧。那時我住在南匯鎮外公家讀高小，聞訊後提前一天請假回家；大姊也於同日帶著四歲的女兒，從嘉善縣光明村趕來。晚飯後，母親和大姊按慣例端出糯米、赤豆、粽葉等，擺開陣勢包粽子，我不甘寂寞，湊上去當助手，一邊包，一邊煮，熱氣騰騰。

我父親是個很傳統的人，逢年過節都遵循老規距，從不馬虎。端午節當天早上，第一個節目，分食昨天包的端午粽，有赤豆粽和白米粽兩種，醮著白糖吃得很開心。不久二姊抱著不滿兩歲的兒子從鄰村馬庫趕過來，全家人到齊了。

這天兩個外孫都戴著虎頭帽，父親從自家中藥店內拿來雄黃粉用白酒調和後，在他們額頭上寫了一個黃黃的「王」字，象徵獸中之王的老虎；我小時候也是每年都要寫的，進入小學後就免了。母親接著在兩個外孫和我的胸前，各掛上一個裝著中藥材白芷粉和大黃末的香袋；哥哥則把他用大黃製成的「小手鏈」，套在他們的手腕上，有一股香味傳來。外孫女樂得手舞足蹈，口中唱起「啦啦啦，啦啦啦，我是賣報的小行家」的兒歌，外孫則張大嘴巴拍著小手，可愛極了。

然後哥哥去中藥店工作，我幫忙父親，把菖蒲、艾草和大蒜用紅紙從中間裹住，再用繩子縛緊，掛在大門外面。這「三草」都是昨天從地裡連根帶葉拔來的鮮貨，一股芳香中混和著辛辣味，有驅蟲辟邪的意味；由於菖蒲的葉子扁平似寶劍，艾葉張開像旗幟，所以古人有「艾旗招百福，菖劍斬千妖」的詩句。

掛好菖蒲，父親又取來鍾馗像貼在左大門上，貼鍾馗像也是端午節的一個風俗，可是何以畫像如此怪異？後來我才知其緣由。傳說唐明皇夢見一個小鬼，偷走楊貴妃的香袋和他的玉笛，他正欲派人捉鬼之際，卻出來一個頭戴破帽、長相醜陋的大鬼，抓住了小鬼一口吞下肚去，此大鬼就是鍾馗。唐明皇夢醒後，命人畫下鍾馗的像，自此鍾馗像就成了驅鬼鎮宅的門神。

正午時分，我們全家老少八人，圍著八仙桌吃端午團圓飯，菜色豐盛，一家人邊吃邊聊，非常歡暢。端午飯也講究，有幾道菜是不可少的，其中主菜是一盆紅燒大黃魚，那是特意步行一小時、從嘉興城內買來的，價格較貴，一年就吃一次；再有黃鱔段蒜瓣湯、鹹鴨蛋黃拌豆腐、蒜泥拌黃瓜。父親則倒了一小杯雄黃酒，合稱「五黃」，可是雄黃酒有強烈的刺鼻氣味，大家聞了一下連連搖頭，父親只好自己皺著眉，意思意思喝了兩小口；其餘「四黃」鮮美可口，一掃而空。

午飯後還有節目，父親和母親把蒼術、白芷放在鋪著礱糠灰的火盆內，在房間內煙熏驅蚊，這時姊姊和我已急不可耐，逕自帶著兩個孩子坐在家門前的石河埠上，等待踏白船到來。慢慢地人群越聚越多，把河岸站滿了，大約一時左右，一陣陣吶喊聲從北邊姜家埭村傳來，我們立即站起來翹首眺望。不久第一艘踏白船呼嘯而來，接著另兩艘並排緊跟，第四艘在後面努力追趕。

踏白船是農家木船改裝的，代替造價昂貴的龍舟。它平時載人運物，只用單櫓搖船，這次為了加快速度，在船尾裝了雙櫓，前櫓除一人「把櫓」，一人「拉綁」（拉動把木櫓和船體連結的棕麻繩）外，另加一個「出挑」（站在挑出河面的木板上），三人合力搖動大櫓。後櫓是新裝的小櫓，就一人把擼一人拉綁。船頭上站著一位壯漢，他使出渾身解數，雙臂揮動，口中唱著號子，雙腳用力有節奏地踩蹬船板，發出「啪，啪」的節拍聲，故稱為「踏白（拍）船」。

中艙坐著八名划手，他們身穿白色土布或夏布短衫，頸上圍著毛巾，一齊按節拍「嗨唷、嗨唷」地奮力划槳，個個滿身大汗；櫓工們也按節奏前推後扳，使勁搖擼，船身就呼呼地飛快前進。四艘船在二十多米寬的河面上，你追我趕、競逐激烈；岸邊觀眾興奮地鼓掌歡呼加油，水上岸上一片喧騰，宛如一首激昂的交響曲。很快踏白船像箭一樣向南駛去，然後向西拐彎就沒了蹤影，只留下隱約的吶喊聲。

這是我有記憶以來，第一次觀賞踏白船競渡，那充滿鄉土氣息、粗獷豪放的出色表演，深深地嵌入了我的腦海，為那個端午節增添了特殊的印記。