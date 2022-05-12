在四月十七號「世界日報」上下古今版讀到一篇「簽證 難」，共鳴不已。恰好我也是九○年代初從杭州去上海領事館，簽證官正是文中提到的黃頭髮；幸運的是，我的簽證恰恰正是黃頭髮簽發的。

我在北京 讀大學，大學之初已有了來美國讀書的想法，花季般的大學時光基本上貢獻給美國夢了。去北京領事館時我的簽證申請被退回，「移民 傾向」的標籤跟隨我，幾年中多次簽證申請均無功而返。畢業工作之後，美夢縈繞在心，簽證的領事館轉到上海。為了保證簽證通過，我特地去上海領事館實地考察，探聽情況；得到的消息是有名大家稱他為「黃毛」的黃頭髮簽證官，十分嚴厲，碰上他凶多吉少，於是人人聞「黃」喪膽，都希望有好運碰到「好說話」。

正式去簽證那天，心一直提在嗓子眼，排隊時不停祈禱「千萬別碰上黃毛」。隊伍緩緩向前移動，從窗口撤下的人或激動萬分，或垂頭喪氣，根本不用問他們是否簽過，他們的表情已誇張地告訴你一切。有一名被黃毛拒簽的申請人被幾人圍住，慷慨激昂地控訴黃毛怎樣拒絕他的經過。

越看被拒的人越心裡發涼，我申請到半額獎學金，沒有全獎的自信，加上我在北京有多次移民傾向的記錄，如果碰上黃毛，我除了打道回府還能怎樣？隊伍越往前移，越發緊張，背脊冷風颼颼，雙手雙腳卻熱汗涔涔。一點一點接近窗口，我把前面有幾個人、會碰到哪位簽證官，算了一遍又一遍，盼望我能輪到「好說話」的窗口。

終於將雙腳拖到隊伍最前面，見鬼了，怕什麼來什麼，我被排到黃毛的窗口，此時我的雙腳如同被拴上兩個大鐵球，完全拖不動步，似乎慢些走就可以改變去哪個窗口的方向。

大腦已經完全空白，硬著頭皮挪到黃毛面前，一點也不假，黃毛如傳說中一臉冷酷，眼皮都懶得抬起來，根本不看我，低頭翻閱我顫抖雙手遞上的資料。望著他毫無表情的臉，我的心從嗓子眼墜入海底，完了，此行休矣。如果又被判為移民傾向，我的美國夢大概就此終結。

突然，他臉上鋪上一片驚喜，頭抬起來，兩眼盯著我炯炯發光，似乎在我面前站著的是完全不同的另外一人，把我嚇一大跳。「你是對外經貿大學畢業的？」他滿臉笑意，笑盈盈地對我說，好像是多年未見的老鄉。「我去過你們學校。」沒等我回答，他已經扣下護照，遞給我紙條。

我瞬間失去意識，不知道他在說什麼，大意是什麼時候來取護照吧。整個過程他沒問我其他任何問題，我好像根本也沒開口說什麼，糊裡糊塗地就這樣拿到簽證了。離開他的窗口時，我兩腿發軟，如同踩著兩朵棉花，在雲裡霧裡那麼不真實。

等到我人走出領事館門外，才意識到剛才發生了什麼，似乎從夢中回到現實，似乎從雲裡跌回人間。我的腳是實實在在踏在地上的，可是我想跳起來，我想飛；旁邊的人紛紛湊上來，「簽過沒？」「簽了。」「誰給你簽的？」「黃毛。」一片的「啊？」

直至今天，我感激黃毛，我感激我的母校。我的母校一定是有種特殊的魅力，讓黃毛這麼喜歡，多麼奇妙的緣分，我在對的時間遇到了對的人。如果當時我真的去了「好說話」的窗口，說不定沒有這份好運呢。

人的一生冥冥中早已注定，不必在意、強求，認真踏實做好每件事，善待每個人，不求完美，只求心安，其它就交給老天，如同我在最需要的時候遇到「黃毛」。