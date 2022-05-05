春寒料峭的二月中旬，俄烏開戰，烏克蘭 首都基輔一夕之間滿目瘡痍，那些被迫拿起槍桿的男子，有些沒有防彈衣，有些甚至沒有鋼盔，但是他們沒有選擇。

幾十年前的中國，有一年農曆春節前夕，王生明想陪兒子打一場籃球、想陪太太上市場，幾個普通的願望對軍人而言卻是奢望，他們得站在最前線，捍衛百姓生活日常。

一江山島位於浙江台州市椒江區，面積一點二四平方公里，分為南、北一江山島。一九五五年一月，一江山地區司令王生明收假返回部隊，他破例帶著兒子從基隆港登艦，介紹了船艦上的叔叔伯伯，語重心長地說，「請記得他們，這可能是你唯一也是最後一次見面了。」然後親自送兒子下船，前往車站。途中下雨，他掏手帕覆在兒子頭上，千言萬語淹沒在雨水中；一轉身，他奔向自己的承諾，一個告別、一個任務。

前方的軍人義無反顧撲向戰場，用血肉之軀捍衛；王生明的最後一句話：「報告長官，我只剩下最後一顆手榴彈了，留給我自己，報告完畢。」電話在一聲轟然巨響中斷了線，王生明的兒子不斷地夢見父親，他卻不斷地走遠，終於投入火海。

歲暮寒冬，市場上該有應景的年貨，但是一九五五年二月，商家不敢喧譁，艦艇隨一波又一波的潮汐悄悄地移走了人煙，數日之後，大陳島只剩下一隻狗、一個老人……。

身為一個海陸軍的母親，我曾體驗過為家人在戰場上操心的心情；軍事預訓和急訓每一項都得三個月以上，而每一名戰士的配備，從頭到腳加上急救藥物和乾糧至少二十磅，眼下，這些毫無訓練的男子，卻只能用血肉之軀去保家衛國。

當年，我兒子是個二十年來活得渾渾噩噩的小伙子，忽然投筆從戎，六個月的軍事訓練立即展開。他在烈日下操練，在冰河 中抬著步搶，背馱隊員奮勇渡河，生了病被送到海軍醫院時，只剩下皮包骨；我去探望時，部隊只允許四個小時，我塞滿了整件風衣的食物，餵他一點一滴吃完，最後，目送部隊的背影漸行漸遠。忽然起風了，我忍不住追上前去，揮著風衣大聲喊著：「兒子，加油。海陸軍，加油。」一轉身，他被送回部隊，軍令之前，沒有選擇權。

真不想從夢中醒來，寧可他還是個總是晨昏顛倒、沉迷動畫的小伙子；寧可他一直沒長大。然而，徵集令送來了，海陸軍的家人眼睜睜地看著骨肉成了過河卒子，開著車奔馳夜路。即將報到的兒子幽幽地說，「我才過了二十歲生日，就要走向生死搏命、血光四濺的戰場，我明白那不是遊戲，但是既然已經做了決定，您得堅強起來，不管是否回得來，我都會做一個好軍人、好兒子。」

我盯緊車燈下的山路，兩道公路在淚水中化成四道、八道。那天加州 沒有下雨，也沒有霧，但是能見度趨零。山的另一頭，年輕人的夜生活正要升起，我正將兒子送往硝煙彈雨的遠方。

在黃沙瀰漫的地方，子彈隨風起舞，砲擊成了日常，成群的蒼蠅從屍身上飛過，一部牛奶車緩緩地駛過，爆炸聲四起，滿天的奶香透著土製炸彈的焦味。

不敢問兒子，伊拉克危險嗎？更不敢問，在前線看見了什麼？彷彿懸崖邊上行走，惟恐我自己的心跳影響了他的方寸，更擔心風聲鶴唳摧毀他的鬥志。一個手無寸鐵的母親，只能藉著教堂的鐘聲化解心中的忐忑，我只能等。

看多了戰爭片，總會明白軍事消息的傳達方式，當郵差舉著大信封出現門口，我頹然而泣，沒想到送來竟是一隻泰迪熊和玫瑰，掛著兒子那歪歪倒倒的中文。

突然接到電話，另一頭傳來了兒子的聲音，「您把我的薪水全部捐給W-E-N-C-H-U-A-N（汶川）吧，地震很慘，他們需要支援。」我楞了一下，他急著說：「記住，是全部薪水，我在這裡用不到錢，再說還不知道下一刻是否活著。」我哽咽，卡嚓，沒有聲音了，那一年，我的兒子二十一歲，在戰場上他瞬間成長。

一江山之役數十年後，一名先生在子孫陪同下，走進忠烈祠，手裡緊握著一方白手絹；而伊拉克寄來的泰迪熊，也一直被我珍藏在櫃子裡。在基輔的亂石中，埋進了一層無畏的魂魄和勇氣，烏克蘭的男子用鮮血染紅了土地，戰火總是無情。