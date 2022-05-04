《老物件情懷》篆刻賀壽

金石座右銘。

岳父母王將軍夫婦山水胸懷，豁達開朗，退休 後依親 來美國。當時內人也在美國陪兒女就讀，而我在台創業，經常往返台美兩地。一九九二年，有次我自美返台前，岳父心有所感，託我返台後為他選塊石材，刻上他喜愛的兩句座右銘「夕陽天天好，晨曦日日新」常置桌頭，以便他每日在書桌上看書練字時，有所激勵。

岳父軍旅退休前，官拜中華民國 空軍中將。早年抗日戰爭一腔熱血投筆從戎，他文武雙全，跟其他的青年一樣，願以性命報效國家；他國學基礎深厚，寫得一手令人羨慕的好毛筆字。

岳父極少託我辦事，不免受寵若驚，更不敢掉以輕心，返台後在台北市和平東路師大附近，來回穿梭美術社、畫廊，尋求合適石材及金石專家以落實所託。

進出多處店家，終於看上一塊巴掌大小石材，店家稱是「雞血石」，其實我也不識真正「雞血石」應是何樣？但形狀大小色質都合我意。在店裡也配就木質底座，但錦盒須配合形狀大小另外訂製，剩下就得找合適的篆刻高手下刀了。

店家取出樣本，介紹好幾名老師供挑選，我看上一位「瀚五」先生的金石樣本，店家告知他是一名師大藝術系教篆刻的老師，論字計酬。既然我有意交給店家統籌處理，店家也願意打點折扣，唯獨奉師酬勞不便打折；我自己也教過書，更懂尊師重道之禮，二話不說就繳了訂金，心有期待擇日取件。我非行家，但取件時一看老師的作品就很喜歡，只盼能符合岳父大人所期。

店家看我滿意也很高興，拿出一個小小的軟皮袋，倒出一枚圖章，並說瀚五老師特別另刻一枚私章送我，我一時錯愕卻欣喜無比。店家說，他告訴老師，我就是看上他篆刻的修為，又要刻上不少字，且完全不還價。可能老師有感於我的誠意，及送長輩壽禮的心意，就多刻一枚私章送我，何等榮幸。

後來攜石赴美面呈岳父大人，老人家軍人本色，一向嚴肅面無表情，我私下緊張沒敢吭氣，靜待老人家反應。他把玩許久看似滿意，就跟我說：「這應是一塊『雞血石』，字也刻得好，你們破費了。」老人家慧眼明鑑，我也鬆了口氣，不負所託。

老人家身後，我居然有幸擁有他的書桌及這塊金石座右銘。年歲入晚，更懂得賞識體會這兩句話的涵義，成了我追懷又珍貴的紀念品。