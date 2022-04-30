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鄉音

謝光明

離開南方山區老家已一個月有餘，老五還是難以適應省城的生活，非常想家。「老家高田村的星星這麼大。」他跟孫子比畫著，用蹩腳的普通話說，「就像你熟睡的樣子，在夢裡咧嘴笑」。孫子頭也沒抬說：「爺爺你又騙我了，不好玩。」

老五見孫子只顧埋頭寫作業，嘆了一口氣，喃喃自語，低著頭又下樓去閒逛。小區裡的人，老五一個也不認識，其實他很想主動與別人交流，只是他一開口，那完全不著調的山區普通話就遭人嫌棄。

老五也聽不慣省城人說的話，他多麼想聽聽熟悉的鄉音啊，哪怕是來跟他吵架，他也樂意。

「爸，小區有個老人家是從我們市搬來的，我帶你去認識一下他。」兒子帶著老五敲開一戶人家的門，老人家戴著眼鏡，是個退休機關幹部，操一口標準普通話，官腔十足。老五與退休幹部雖然同屬南方一個地級市，卻不是同一個縣，南方山區五里不同音，十里不同俗，別說兩個縣，就是兩個鄉，甚至兩個村的語言都有很大的差別，經常互相聽不懂。兩個老人艱難相處一次後，再也沒有來往。

不過一個多月後，奇蹟出現了，家裡人明顯察覺到老五忽然有了精神，不再整天念叨老家這好那好的，偶爾還哼起黃梅戲來。兒子試探地問：「爸，你已經適應省城了吧？」老五點點頭，笑而不語。

兒子見老爸安心下來也高興，就說：「爸，西邊有個很大的國家森林公園，沒事你可以去那裡轉轉。」老五點點頭，神祕兮兮地說：「嗯，我早就找到公園了，那裡還有老家來的人，會說高田話。」「誰？」兒子不相信地問，老五說：「你不認識他。」

靜謐的公園裡，老五拂去長椅上的落葉坐下來，身邊並沒有家鄉人，樹上傳來一陣鳥叫的聲音，不久，另外一棵樹也傳來同樣的鳥鳴聲呼應，接著公園裡響起了各種各樣的鳥鳴，就像是一個樂隊在演奏曲子。老五熟悉這些鳥的名字，知道牠們的習性，甚至能從鳴叫聲裡，了解牠們的喜怒哀樂。

老五安靜地坐在國家森林公園，他在聆聽鄉音。

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