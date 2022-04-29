上世紀四、五○年代，我還是個少年。冬去春來，大地回暖，每日午後便聽見弄堂裡響起「桂花白糖倫教糕」的吆喝聲，那是一個身材不高的廣東行販，推著小車叫賣各色點心小吃。

也許是因為浙江人的緣故，也許又受父母飲食愛好的影響，我從小就喜歡吃大米做的糕點，像條頭糕、倫教糕、定勝糕、豆沙方糕等，其中對倫教糕最情有獨鍾。

上海多家老字號大小粵菜館和點心食府都有供應倫教糕，切成狹長的扇形，軟軟的，拿在手裡會微微晃動。糕體色澤雪白，布滿發酵以後形成的斑斑點點小氣泡，表層油潤光潔，晶瑩剔透，幽幽花香舒心；淡淡醇味開胃，送進嘴裡清甜爽口，柔軟彈牙又味道獨特。

特別記得放暑假的日子，我去公園休憩，知了在樹上使勁地嚷個不停：「熱死啦！熱死啦！」我坐在樹蔭下，一邊流覽小說 ，一邊慢慢品嘗清涼的倫教糕，也解了一點暑氣，那可是十分愜意的時光。

早先並不知道「倫教」是什麼意思？有什麼由來？還以為是廣東話裡的一個詞，後來才曉得倫教是地名，屬廣東省佛山市順德縣的一個鎮。

倫教土壤肥沃，適宜種植稻穀，泉水清冽，適合醞釀做酒，這得天獨厚的自然條件加以人們的勤奮勞作，造就了倫教糕這款膾炙人口的傳統美食 ，至今已有幾百年歷史。

倫教地名也有一番來頭，明朝時，地方官治理得政通人和，朝廷賜予「倫常之教」匾額以示讚許，於是當地居民乾脆把地名改成倫教，其他地方有些店家，則把倫教糕寫成倫敦糕。如果是因為倫教與倫敦的字形相像，一不小心，魯魚亥豕，一字之謬差之千里，但也無可厚非；倘若是耍小聰明，故弄玄虛，存心忽悠人，那又另當別論了。

倫教糕的原料便宜，製作過程也簡單，說起來，只是秈米粉加糖水攪拌成糕漿，再倒入調好的酵母粉水、攪勻、發酵、蒸熟。但是秈米粉的份量、甜味的程度、糕漿的乾濕、發酵的溫度和時間、入鍋蒸的火候與工夫，每道工序的分寸要拿捏精當，都很不容易。

我到過北美的幾座大城市，在那裡的中國城，走進華人 的粵餐廳，也能看到倫教糕的身影，不過就叫白糖糕，倒是直呼其名名副其實，免得不明就裡的人費解，乃至誤解，然而倫教糕的身價卻高了不少。上世紀初，來到北美的華人有很多是廣東人，倫教糕也隨著飄洋過海到了美國，讓移居異國的遊子以此維繫一縷眷戀故土的情思。

享用倫教糕，固然說不上是什麼了不起的口福，但是也會勾起我從童年到暮年六、七十年的一串回憶，除了感受口腹之欲的稱心如意，還擷取了豐富多彩的中國飲食文化碎片，增長了知識。