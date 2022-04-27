《老照片說故事》狐狸怎麼說？

狐狸面罩下的女兒樂不可支，笑容可掬。

二○一三年挪威一對演員兄弟，創作了一首名為「狐狸怎麼說」（What does the fox say？）的歌謠，讓表演者穿戴各種動物皮毛與頭盔載歌載舞，描述了諸如喵咪聲、馬嘶鳴和牛哞叫等，唯獨不知狐狸的真實吼聲，只能想像出一些搞怪的呼喚聲，極富喜劇效應，也暗示了狐狸深藏不露、難以揣摩的特點。

詼諧活潑的歌曲一出，大受歡迎，唱片熱賣，當年十一月，美國廣播公司熱播節目「與明星共舞」的一個競爭小組也以「狐狸怎麼說」為主題編舞，獲得裁判滿分，反映了人們對狐狸這一詭譎動物的愛恨交加和傾情關注。

出乎意料的是，人間四月天的第四日，首都國會山上無預警出現一隻體態輕盈、悠閒踱步的野狐狸，引起目擊者轟動。當時我們夫婦午後五時正巧在穹頂主樓南側散步，不期與那小生靈打了照面，驚訝之餘趕緊掏出手機拍照，以圖立此存證，無奈野狐狸動作敏捷，很快朝草坪盡頭的樹叢隱去。

次日看電視新聞，方知野狐狸居然放肆地咬了路經的加州 國會議員貝拉（Bera）和其他數人，所幸咬處不深。受驚動的是動物控制人員，次日火速趕赴現場，很快把野狐狸緝拿歸案並處安樂死。

美國豢養寵犬者無計其數，人們牽狗蹓躂的景象更是司空見慣，但狐狸上大街仍屬十足新聞，不是有個電視台就叫福克斯（Fox）嗎？何況這膽大逆賊縱橫馳騁的地盤，居然是美國政府的心臟地帶，結果被媒體戲稱為「國會山之狐」。

我將此新聞轉發給家人，兒子的第一反應是問我，「牠會不會是我們去年聖誕節 前，在華府郊外格倫石博物館 （GlenStone Museum）園區內邂逅的老相識？」那天我們去參觀現代藝術展覽，兒子是專業攝影人員，正好攜帶了長焦距照相裝備，加之反應迅速，結果清晰地記錄下被我們撞見的、在樹叢中跳躍奔騰的野狐狸，其尖嘴巴、聳耳朵、褐色皮毛以及寬鬆尾巴等特徵，都與國會山之狐似曾相識。

少見必定多怪，博物館內的遊客無不驚詫，紛紛止步觀看，直到狐狸匿蹤。

人們對狐狸其實並不陌生，至少在動物園裡常能見到，各種書中對牠描述也不短缺，最知名的當屬古典小說「聊齋志異」；其中對狐狸精和狐仙的描寫幾乎占據全書五分之一，而且狐狸精們大都以美麗賢惠、善解人意的靚麗可親形象出現，表達了作者本人對女性的同情和讚美。以至年少氣盛的我，在閱讀時會不由自主地對狐仙生出莫名之情，遺憾怎就無緣結識。

對我來說，與小狐狸最近距離的接觸，應在西元二○○○年之際。女兒正讀小學三年級，音樂課女老師羅梭帶領學生們排練了一個根據神話改編的劇目，劇中出場的有國王、王后和村姑等，也有各種小動物。女兒被選中擔任的是個利索精明的小狐狸，她披上一件橘色斗篷，臉上套個有尖尖鼻子的面罩，瞬間變成一個伶俐的小狐仙。

因為湊巧也是人間四月天，我放春假在家，就去學校觀看了全場演出，演其他動物的同學都有忘詞，有的還結結巴巴；而寶貝女兒卻完全進入角色，還使出渾身解數把其他動物誘騙到山洞裡。

演出結束後，我給整個劇組的「狐群狗黨」拍了合影照，雖有面罩遮掩，我仍能看到女兒樂不可支的表情（見圖），顯然她非常滿意自己的成功演出，喜不自勝，也給我們永遠留下了一個滿臉璀璨笑容的小狐仙形象。所以，狐狸該怎麼說？