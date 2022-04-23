老家一帶是棉麥雜糧區，雖與水鄉隔河相望，但農作物類型卻相去甚遠。水鄉的荸薺於我們而言就是稀物，非常難得的時令美味，只有到鎮上的菜市場去買；以荸薺入菜，理所當然是很上檔次的料理。

兒時只知道荸薺可生吃也可熟吃，在食不果腹的年代，雜糧區的人還沒有那個口福，基本上荸薺是肉膘等大菜的配料。舊時老家的婚宴、壽筵等重要酒席叫「八大碗」，肉膘是第一道菜，由此可見荸薺的身價。

真正了解荸薺的身價，還是前幾年去蘇州水八仙生態園參觀之後，才知荸薺、茭白、蓮藕、水芹、芡實、茨菰、蓴菜、菱這八種菜被譽為「水八仙」，是當地著名的時令風味，背後都有深厚的歷史文化底蘊。

一千多年前，南漢王劉鐵的愛妾素馨不幸去世，他傷悲不已，為了懷念她，特將其葬在廣州的泮塘花園，並命令下屬在墓地四周大種「泮塘五秀」，即荸薺、蓮藕、茭瓜、菱角和素馨花。

荸薺的名稱，傳說緣於陳友諒的一名妃子。在曲背湖屯兵時，士兵空閒就挖荸薺吃，有一天，陳友諒的衛兵挖了不少荸薺在院內清洗，想給陳友諒品嘗，剛好王妃出來，一腳踩到洗下來的爛泥上，摔了一嘴的泥。把王妃摔了還得了，陳友諒要將士兵斬首，卻被王妃勸住了，王妃問清原委，見這東西確實好吃，就以自己跌倒的「撲哧」一聲諧音作紀念，於是給它取名叫「荸薺」。顯然這只是一個傳說而已。

荸薺原產中國南部和印度 ，兩千多年前的「詩經‧爾雅」中就有記載，古人稱之「芍，鳧茈」。唐代孟詵撰的「食療本草」稱：「荸薺，下丹石，消風毒，除胸中實熱氣。」 明代李時珍「本草綱目」載：「荸薺主消渴痺熱，溫中益氣。除胸中實熱氣。」吳寬「贊荸薺」詩雲：「累累滿筐盛，大帶葑門土，咀嚼味還佳，地粟何足數。」王鴻「題野荸薺圖」：「野荸薺，生稻畦，苦辣不盡心力疲，造物有意防民饑。」

荸薺呈不規則塊狀球莖，外面緊包著一毫米左右厚的硬皮，薄而脆易碎，即便現在各種機械化去皮機器多如牛毛，尚未見有人發明荸薺去皮器。

手工去皮，一是剝，二是削。剝皮，是用指甲畫破表皮，如黃豆瓣大小一點點地剝，如果數量少，也不趕時間，手工剝是不錯的方法。但如果量大，再老的指甲也吃不消，於是削皮是首選。

削皮，是連續性、程序性的手工活，也是技術活；既然是技術活，必然有巧可取。幾十年耳濡目染，我在水果削皮方面小有長進，除夕這天下午，久違的陽光和煦，我把木椅搬到陽台，將新泡的碧螺春放在椅面，坐在小木凳上，面前攤一張剛看過的舊報，開始削荸薺、喝茶，陪夕陽西去。

削皮是細活，操刀過急，不是帶肉多，就是削不乾淨，唯有心靜，刀法熟稔才能應手。削荸薺乃瑣碎小事，日常生活少不了這些瑣碎，把小事做得取巧有趣，再平淡的歲月也就有了詩意。