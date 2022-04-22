這天波士頓 的天氣真好，藍藍的天空，沒有一絲白雲，我和高中同學及她的先生，三人相聚在百老匯 街上一家台菜餐館，桌上有什錦湯麵、台式炒米粉、山藥炒絲瓜和一條好大的清蒸魚。邊吃邊聊，我們的思緒飛回那座位於台北總統府旁的母校。

我們高中三年的教室都在光復樓，長長的走廊、沿著窗邊的木櫃、教室內一排排的桌椅，和我們這一群青春洋溢、求知若渴的學子，時間雖然已經快過六十年了，但這一切還是那麼真切。

我說我好喜歡歷史老師寫的板書，她說歷史老師每次都很爽快答應講述歷史故事；數學老師走路很急，同學們從急促的腳步聲中，很清楚就可知道數學老師已在轉角處，馬上會衝進教室；國文老師在文壇上很有名氣，但我一直只記得她那抑揚頓挫、非常好聽的聲音。

她想起生物老師，經常把她叫成我的名字，又說，當她每次考不好就說下一次一定要考好時，她後座的同學就說，「妳每次都這樣說有什麼用，要好好努力啊！」我回憶這個同學美術很好，但我們卻怎麼樣也想不起班上那個負責壁報同學的名字。我們都很佩服一個班上同學，她能為了準備第二天考試通宵不睡。最讓我們回味的是，高三在大專聯考的高壓下，我們除了不停地啃書，還抽空玩「碟仙」遊戲，以紓解龐大壓力。

因為我的這個同學有風濕痛毛病，平時走路比一般人慢，我們很自然想起班上的飛毛腿。我們倆都是跑不快的，全校運動會的班級接力賽跑，當然輪不到我們，她說每次上體育課測驗一百公尺，在她氣喘吁吁跑到終點時，老師很順口就說十九點六秒，因為十九點六秒是我們考試及格的最慢要求。我則因為從小跑不快而且還經常摔跤，就更擠不上班隊名單了。

我們午餐吃得開心，聊得更是開心，在異地能和高中同學相聚，是人生樂事也是緣分，更期盼下一次聚會。