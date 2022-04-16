《老物件情懷》日本飛來的信札

日本平澤小學寄給作者的小學生信札。

我家有一個大抽屜，全是從日本 平澤小學寄來的小學生信札，塞得滿滿的，有的還裝訂成冊。

一九八一年的夏天，女兒逸寧看到「小朋友」雜誌有小岩勝之的作文「摘南瓜」，還有佐佐木朋江畫的一幅圖。寫文章的是個小男生，畫圖的是小女生，都念一年級。「哈，我也念一年級，交個朋友吧！」女兒有了念頭，就毫不猶豫寫信寄去。

很快，從日本寄來一個大信封，裡面塞滿一疊花花綠綠的信箋，除了小岩勝之和佐佐木朋江，還有十五個學生也樂意和逸寧交朋友。小岩勝之和佐佐木朋江的習作是一九八○年寄給「小朋友」雜誌，和逸寧做筆友時已升二年級，其他學生的年級也比逸寧大一些，有的念三、四年級了。

小岩勝之在信裡說，他的祖父和祖母四十年前住在中國東北，他的父親和姑媽都在撫順市出生。佐佐木朋江在信的開頭介紹她的家裡共有七個人；幾乎所有的信在開頭都寫清楚家裡每個人的姓名、稱謂和年齡，這是日本人交朋友的規矩吧。

每個小朋友的信裡，都給逸寧帶來驚喜，原來平澤小學建立於一九四五年四月一日，位於一關市東部的邊緣，屬於日本東北部的岩手縣，那裡有山，常下雪，全校只有四十九個學生。

當時平澤小學有六個老師，還有校長、看門人和兩個廚師，校長是博士，老師和廚師都是大學程度。平澤小學的課程有語言、算術、珠算、科學、圖畫、音樂、手工、道德和體育；女生還要上家政課，學縫紉、刺繡和烹調，中午學校有供應免費午餐。

逸寧也去信介紹自己的生活環境，說自己的小學位於上海市，上海市是中國最大的城市，冬天有時也下雪；小學建立於一九○五年，自己的班上的同學有四十六個，相當於平澤小學的學生總數。

逸寧寄往平澤小學的信，我們都沒有留底；平澤小學筆友們的來信，我們都整整齊齊地存放在大抽屜，轉眼我們移民 來到美國三十多年了，很想念平澤小學的筆友們，祝願他們生活幸福。