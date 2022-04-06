在我十歲那年，老爸走了，家裡留下三個嗷嗷待哺的孩子，可苦了我的母親，怎麼辦呢？不管怎樣，生活還得要過呀，難為我那個體弱的母親了。看著母親起早摸黑，既做家務又做田工，作為長兄的我，能幫母親做點什麼？

一天，母親說要到山崗種番薯，要先挑些糞尿去落基肥，我說我也去。母親就找來兩對糞桶，她自己肩挑那對裝滿糞尿的糞桶，另一對只裝了三分之一給我。

我用肩挑起了兩個糞桶，糞桶的腳離地面約三寸，就這樣跟著母親向山崗奔去。唉喲！我的母親，我挑著兩個糞桶走不到五百公尺遠，肩頭就痠痛極了，由右肩換到左肩，轉來轉去，不一會兒腳走不動了，只好休息。看看母親，已超前一百公尺去了，只見她回頭一看，立刻把糞桶留在路旁，然後朝我走來，一聲不響地挑起我那對糞桶朝前走去，直到超前她那對糞桶好幾十公尺後才在路邊停下來，然後又回頭去挑著她那對糞桶向前奔去。我快步趨前挑起我那對糞桶，熱淚盈眶，「我要堅持下去」，我挑著糞桶，忍著肩痛，跟著母親直奔山崗。

太陽炙熱到難以接受，母親和我都沒帶水，山崗旁邊又不見有山溪水流，母親見不遠處有人在蔗田裡採收甘蔗，就叫我去買甘蔗止渴。我拿著一角的紙幣，跑到蔗田向田裡的阿姨說明來意，阿姨看看我，一聲不響把斷了一半的一支小甘蔗給我，我喜孜孜地拿回去給母親，母親說為什麼不買大一點的甘蔗解渴？於是我又拿著一角錢跑到甘蔗田。

這次阿姨看了我好幾眼，笑一下，把兩支斷了的甘蔗給我，又不收我的錢，我感動得連「多謝」兩字也說不出口，只連連向她磕頭，就飛快回到母親身邊，跟著她一起在壟裡施完基肥，等過幾天再來種番薯苗。

母親的家務永遠做不完，我見她用布帶揹著兩歲的弟弟，天未亮就在推磨，要將穀子除去外殼，再用石碓舂米；在舂米時，我就常伴在母親身旁用腳助力舂米，以減輕母親的辛勞。

一個家，少不了每天做菜煮飯，要到水井裡打水挑回家，這些擔子自然落在母親身上；另外，無數說不盡的家務，就像纏在身上的蠶絲一樣，永遠解不開似的。然而，在母親的字典裡，卻找不出叫苦喊累的字詞。有一次，我和母親從屋邊的小園裡收穫大堆菜心，加上我在田裡捉的塘虱魚，一家人吃得很開心，母親這時露出難得的笑容。

儘管有這麼多又繁重的家務，對於鄰居的請求，母親總熱心助人，如剪裁衣服，我就常看見遠遠近近的鄉里鄰居來請求母親幫忙，母親總是放下自己的家務去幫助她們。

有一次，我從魚塘裡撈蝦，手指頭受傷了，很痛，一看，指頭有一條紅痕在皮膚裡面，由指頭直通到手臂曲池的位置；我讓旁邊的大人一看，說是生蛇，如果蛇伸到腋窩裡就危險了。我連忙跑回家對母親說，母親聽了放下手頭的家務，用一捆長頭髮纏在我的手臂曲池位置上，以阻止蛇再向上伸去。接著她急急忙忙帶我到附近小鎮、靠近海邊的一間小屋，向屋裡的老婆子說明來意，老婆子牽著我的手看了一下，並拿來一支毛筆，醮著黑色的墨汁，在我的手臂上畫圓圈，一邊畫一邊念念有詞。

老婆子不斷地在她伸出唇外的兩顆牙齒旁邊發出悶人的囉嗦聲，我的身體不安分地動來動去，母親說要聽話，因為那是在念符咒的。最後，老婆子作法完了，母親也把兩張紙幣放進老婆子的手裡，我就跟著母親回家了。一路上，我很納悶，為什麼畫了符咒以後，我的手指頭仍疼痛呢？我聽大人說，蛇最怕香菸味，特別是菸斗油，於是我一回家就跑到對門口的二伯家，從二伯的菸斗裡取出一撮菸斗油塗在損傷的指頭上，一塗上，傷口涼涼的，很舒服的感覺。翌晨，手指頭的傷口癒合了，在手臂上那條紅痕也不見了，我又可以去捉魚摸蝦了。母親說老婆子的符咒有靈，所以菸斗油也著藥了。

母親還要參加每年插田和收割的三彎腰強度勞動，我真擔心母親的身體受不了。一次過強的勞動，母親從口中吐出一口血，她連忙拿了一把黑豆放進口裡嚼著，然後休息兩天，又照常做工了。我家的兩塊田每年還得請人犁田和耙田，我站在田邊學習大人怎樣趕牛、犁田怎麼中間開壟、怎麼耙田；過兩年我長高了，就不再請人犁耙了。

幸好這時，村裡搞互助合作運動，幾家人合起來組織農業互助組，這對缺乏勞動力的人家是一大好處，母親和鄰居關係很融洽，就把我家也吸進互助組，每年犁耙收割等重勞動都有人幫助了。我萌起繼續讀書的念頭，恰好全縣的中學統一考試招生 ，我參加統考，成績優秀，進學校以後，由於家庭環境原因，所以學費全免，每月還有六元的助學金，讓我能在學校求學下去。初中畢業，由於品學兼優，我不用參加全縣統一考試，直接保送進入高一級學校。

我進入高一級的學校以後，心還總是掛念著經常發病的母親，家中還有兩個弟弟要撫育，所以我未畢業就請求被派出工作，以便和母親一起撐起這個家。歲月如梭，兩個弟弟長大了，母親正要好好享受晚年時，竟然走了。母親幾十年含辛茹苦，哺育我們，除了自己勞動，為了生活，把家裡值一點小錢的鏡屏，甚至五金的鉗子都賤價賣了。

在我遠離家庭到八十公里外的學校讀書時，母親把僅剩下來的金戒指給我到銀行兌現，好作入學費用，我記得金戒一錢重，僅兌得人民幣九元。想起過往的一切，子欲養而親不待，多麼心痛，更令人遺憾。