二○一六年底，我的人生發生重大改變，從住了三十多年的南加州 ，搬到相距幾千哩外的喬治亞州亞特蘭大 ，打包行李時，發現東西真多，怎麼辦？心一橫，扔了。越扔越狠，本來視為珍寶的送給親朋好友，越送越大方，最後裝進行李是精華中的精華，俗話說，搬家像失火，形容得真貼切。

那天搬家，當車子開動時，我轉頭看著南加州的家，漸行漸遠漸漸模糊。永別了，我們帶走腦海中的回憶，以及深深的懷念。

到了亞特蘭大、兒子為我們準備的住處，新家具、大電視、新寢具，連毛巾肥皂、牙膏牙刷、衛生紙都是新的。兒子陪我們熟悉環境，美國南方不一樣的新景物，使我們亢奮又有點忐忑。接下來兒子忙碌上班，我們兩老面對陌生的一切，像掉進冰窖。

那天是周六，開車沒目的的閒晃，眼睛一亮，我們在加州周六早餐會的Coffee Shop在這裡也有耶！興奮地走進去，裝潢色調一桌一椅都一樣，可是裡頭僅零星客人，沒有山友們歡笑聲，我們觸景傷感，失落地走出來。過了兩個月，第一次回加州，見到山友們，像走失的孩子遇見親人，有無限思念和委曲，想放聲大哭；可是我舉起手，大喊「好朋友們大家好」，硬是壓抑住澎湃情緒。

漸漸適應這裡的生活，也發現亞特蘭大的美好。

這裡很多地方和加州洛杉磯 不一樣，南加州湛藍的天空，陽光燦爛，一件夾克足以過冬，四季如春。亞特蘭大則是四季分明，立春就開始打春雷，花草樹木忙著冒新芽和各種顏色的花，造就彩色繽紛的大地，尤其是Kwanzan cherry有著粉紅花芯，風一吹就像蝴蝶翩翩飛舞。秋天的楓葉有各種顏色：深紅、淺紅、粉紅、黃色、綠色，把大地裝飾得美不勝收；來到這裡，冬天第一次看到下雪，體會銀色世界的美，興奮地衝出去，伸開雙臂，堆雪人拍照，鄰居們在旁訕笑，笑我們加州來的土包子。四季轉換，中國農曆算得精準，鄰居們看了農曆不禁嘖嘖稱奇。

亞特蘭大樹很多，一片片茂密的森林，大小河川湖泊，三不五時下場雨，大地一片綠油油，沒有洪患、旱災、山林野火、龍捲風等天然災害，尤其沒有那不定時炸彈──揮不去的地震惡夢。

來到這裡換駕照，打電話約時間，居然回答不需要，隨時可以來。到了DMV，幾個窗口空蕩蕩，不像洛杉磯總是擠滿人潮，在洛杉磯去DMV是惡夢。

在加州日常生活、購物辦事，英文不靈光不難為情，理直氣壯叫翻譯來，有時甚至忘記身在美國。在喬州，一出家門是英語溝通，話不通，沒人同情你。找幫忙？別指望。

這裡沒有燒餅油條豆漿店，每次回加州就吃個夠，好好地滿足我的中國胃。

那天冼衣粉用完了，須要應急，開車轉了很久沒有找到7-ELEVEN，這裡根本沒有超商，也不知道Liquor store在這裡叫做Package store，無功而返。

轉眼來亞特蘭大生活已五年多了，我們是小區四十多戶人家小區中唯一的華人，鄰居相處融洽。這裡沒有天然災害，汽油比洛杉磯的每一加侖便宜兩塊錢；同等級的房子，價錢是洛杉磯的一半。洛杉磯是我們移民來美國落腳的第一站，那裡有很多老朋友，心目中加州是第二故鄉，有生之年還是想常回去看看。