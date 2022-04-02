二十多年前的紐約地鐵站 ，平靜祥和，不像現在喊打喊殺，令亞裔 膽戰心驚。那時我日日穿梭在繁忙的通勤線，換車之餘，不時遇上賣唱賣藝的紐約客。

感恩節那天，候車於四十二街，熙攘的人縫裡，竟遊蕩著許久未聞的旋律；這首在中國老幼皆知的曲子，出國前聽了多年未曾感動，如今卻催出熱流湧向瞳孔，腳步不由自主地被音符拉向它的發源地。

隔著鐵軌的站台上，匆匆行人間，只見一身中式黑袍的中年男子，面色安詳略帶憂鬱，破舊的二胡琴盒打開著，看不清裡面有多少路人給的犒賞。

那把在中國演繹過千年歷史的二胡，如今在人群穿行的站台，訴說著只有自己知道的故事。主人開唱了：「一條大河波浪寬，風吹稻花香兩岸。」此刻，應是忙碌了一年，過節吃團圓飯的時候，他穿著這身無人懂的衣服，拉著兩根無人懂的琴弦，唱著一曲無人懂的中國歌曲，能打動多少路人呢？

地鐵車遠去，通勤客如潮水般退下，空空站台上，只有他似退潮後露出的礁石，與鐵軌對峙，孤獨地演奏他的心聲；心聲默默循環，從礁石飄向鐵軌，又從鐵軌彈回礁石。

我打量、猜測著他，是公派的還是自費的？是學文的還是學理的？是養家餬口的還是孤身一人的？或者像許多偷渡客 ，身無分文闖蕩美國到處打工？不管是什麼來歷，看來這是個思鄉的男人。

八○年代，我的老師來美國公派進修，晚上也會獨自在心中翻湧這首歌，她在餐館打工掙外快時，一邊洗盤子一邊流淚。不為從教書匠到洗碗工、體力上心理上難以承受的落差而哭，而是洗刷四小時的打工費，是她在大學傳道授業的一整月工資。

車子轟轟來臨，擋住了我凝神的雙眼，吟唱卻從嘈雜的人聲中倔強地擠過來，「好山好水好地方，條條大路都寬廣」。我忘了上車，忘了身處何方，只想聽，想從歌喉裡分辨他是否找到了好地方？當年有幾個同事從中國公派而來，曾經那麼不捨得回國，如今卻得意地對我說：「條條大路都寬廣，幸虧當年沒留下。」

車子嘎嘎駛去，他好像沒有意識到剛才的嘈雜，盯著腳下，彷彿腳下遍布斑斑黑色口香糖殘渣的站台，是他憧憬的好地方。

穿天橋過鐵軌，繞到對面站台，我向他輕輕走去。四目相遇，短暫的，他略低頭，平靜地揮弓，儘管短暫對視，我們互相讀懂了對方飄泊的心。

當我把零錢放入他的琴盒時，朦朧的雙眼愈加朦朧，盒裡除了幾張他想出售的CD外，沒有一分錢，像節日時的午夜列車，空空蕩蕩。是啊，即便在這人來人往的站台，有幾人能懂歌曲的內涵？他應該奏一曲「星條旗永不落」或「生日快樂」，像那些拿著薩克斯風的人，歡快地搖擺著。

「這是美麗的祖國，是我生長的地方」，他固執地繼續吟唱他心中的歌，歌聲隨地鐵裡帶著怪味的暖氣瀰漫在空中，我想起那兩句宋詞：「暖風熏得遊人醉，直把杭州作汴州。」

沒想到，我第一次觀看的現場二胡演唱，竟然在感恩節日的時報廣場地鐵站台。大街霓虹閃爍，眾人如潮湧，歸心似箭；地底下，螢光灰暗，一個異鄉人，形影相吊，守候冷落。

我疾步離開不回頭，怕他看見我的眼，思襯著，他在思鄉中賣藝？還是在賣藝中思鄉？想必更多是唱給自己聽的吧，借用「我的祖國」這首歌，一解鄉愁。

此後多年，同一時間，同一地點，我渴望聽見同一首歌，未能如願。

大疫至今，想必那同胞哪怕吃了豹子膽，也不敢舊地重演。亞裔們走路都要左右張望，前後提防，唯恐被惡人盯上，誰還敢坐在最醒目的地方，鐵軌之間，以琴聲和歌聲來吸引攻擊者的暴力？

就在同一站台，華裔女子被推下鐵軌，也在同一站台，爆發「滾回亞洲」的惡吼。老舊的地鐵沒變，川息的人流沒變，只是多了專挑亞裔動手的精神病遊民，只是多了破口大罵亞裔的精神抖擻過客。

止不住的憤怒中夾雜著祈禱，祈禱早已成為回憶的站台，那方站台，一定還會吸引漂泊者，唱著思鄉的歌。我想，既然選擇了遠方，不管多少荊棘，唯有勇往直前，定把他鄉活成故鄉。