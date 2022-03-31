「皇帝」教我學俄文（下）

這個活動在我緊鑼密鼓準備時，不知道為什麼突然叫停了，我的倒背如流當然是白流了。世事真的很難預料，常言道「失之東隅，收之桑榆」，一九六一年高考 的俄文考卷上正好有一道題目，要考生默寫這段文字，我頓時激情噴發、豪氣萬丈、落筆千里、一氣呵成，這道考題我肯定是得滿分的，要是能附上我的聲音，相信還能加上二十分。

說到學俄文對我一生的影響，那真的是非常大了，大到連我自己做夢都不相信，這裡僅舉兩個例子。當年的教育 方針是「培養德智體全面發展的無產階級革命接班人」，「德育」的達標要求，實際上是掌控在高中班主任或大學政治輔導員的手裡；我們是在共和國成立的禮炮聲中揹起書包上學、是黨和人民一手培養出來的第一屆五年制本科大學生，自然是合格的革命接班人。

「智育」要讀完十七年書再去參加社會主義建設，不可能不達標；「體育」當時有一個硬指標：跑八百米，如果測試不過，大學不能畢業，就不是一個合格的革命接班人。平時不喜歡運動的我，八百米測驗不及格，體育老師網開一面，給了我一次補考的機會，並說：「每天早上起床後就去操場跑幾圈，找一個已經及格的同學陪你一起跑，兩個月後再測一次。記住，你只有一次補考的機會。」

大學不能畢業只能算肄業倒也罷了，關鍵是成不了革命接班人，是影響一輩子的頭等大事啊。急得像熱鍋上螞蟻的我，找上同寢室的一名學生幹部當陪跑。他提出一個要求，要我和他分享我學俄文的經驗，我一口答應了這個「等價交換」的交易；兩個月後，我不知道他的俄文長進了多少，只知道自己在「體育」上達標了，成了一名德智體全面合格的無產階級革命接班人。

另一個實例發生在一九七九年，當時我在上海市圖書館翻閱俄文版的前蘇聯「自然」雜誌時，看到了一篇綜述，該文從化學熱力學、動力學和晶體學這三方面，詳細介紹了七○年代第一波石油 危機時興起的氫能體系中，儲氫介質研究的成果、動態及瓶頸。

這篇長達十多頁的文章讓我對儲氫介質一見鍾情，一頭埋了進去，持續六、七年搜索文獻資料，瞭解以往的成果並追逐當下的動態。六年裡，每天一有空就拿起計算器七算八算，夢想著能關聯出經驗規律，以至於把學校發給我的一台計算器給按壞了。

等到一九八六年，我決定自費留學時，申請策略就是選擇研究儲氫材料的美國教授當作導師，做他的研究助理，這一招果然立竿見影，俄文成了替我打開美國大門的第一作用力。

每當我想起自己學俄文的逸情趣事及俄語對我人生的影響，腦海裡就清晰地浮現起王典老師的音容笑貌、諄諄教導以及他戲稱「皇帝」的橋段，至今仍感謝王典老師對我的造就。

➤➤➤「皇帝」教我學俄文（上）