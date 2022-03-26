《老物件情懷》鼻煙壺

作者在地攤上發現的一對鼻菸壺。

年輕時代就喜歡逛舊物市場，運氣好真能淘到點值得收藏的東西。節假休息日，什麼魯園、皇寺廟會的早市更是流連忘返，碰到興趣相同的朋友，聊起來沒完。

有一天，我眼前一亮，在地攤上發現一對鼻菸壺，一個是雲中飛龍，一個猛虎下山，拿在手中不停把玩。龍是中華民族的象徵，詩人陸游曾曰：「有命起伏龍，龍尾不卷電天東。」虎更是雄風萬里，威震山河，令人愛不釋手。擺攤的是一名白髮老者，旁邊蹲著一個小女孩，兩人是祖孫。我掏出三十元給老人，他忙說：「一個是十元，這兩個是二十元。」我點了點頭，笑著說：「大爺，今天是我們兩人的緣分，您收下吧……。」

二十年前，我和老伴投靠了子女，移民 美國，又參加了老年活動中心。鼻菸壺不大，屬於手把件，我隨時帶在身邊，引起大家注意，在相互交流鑒賞中，我也增長了知識。

原來，鼻菸壺對中國來說是舶來品，它起源於歐洲，釋文稱為「士拿乎」，明朝末年傳入中國。

鼻菸是吸食品，以往都是裝在小器皿或藥瓶中，聰慧的國人引進後，竟使鼻菸壺成為一種高超的袖珍藝術品，其材質多樣，品種繁多，有瓷、銅、瑪瑙、玉石、象牙等，著色也艷麗，有青花、粉彩，雕刻也美不勝收；堪稱一絕的是它的內壁畫，什麼山水、花鳥魚蟲、飛禽走獸、中外仕女等，都是活靈活現，栩栩如生。

據一名業內人士介紹，為了使鼻菸壺內壁容易著色，必須先用細鐵沙在壺內使勁搖動，使其形成「麻面」，再用特製的微小勾形畫筆在內壁繪製而成；可想而知，畫作者有多麼高超的技術，付出多大的心血。

鼻菸壺在清朝時，特別乾隆年間，玩賞收藏竟成了風氣，達官顯貴見面時，亮出鼻菸壺互贈鼻菸，成了顯示身分的象徵。在清朝嘉慶年間，貪官和珅被抄家時，發現有逾千個鼻菸壺。

今天，這個小小的鼻菸壺則成為一般人珍愛的收藏品。