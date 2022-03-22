近日來，我一直關注著哈爾科夫，那是烏克蘭 第二大城市，那裡在流血、在哭泣。

因為去過當地，那個地方就不再只是地圖上的一個小圓點，或是新聞裡的一個地名了。那裡的人跟你我一樣，有血有肉，有家有口，有喜有憂，有每天要過的日子，一日三餐、住宿、冬天的取暖、夜晚的照明……，這一切在戰爭中，如果還有幸活著，都成了天大的難題。

哈爾科夫在烏克蘭東部，靠近俄國，人口一百四十多萬。二○一一年深秋，我曾去哈爾科夫出差，烏克蘭的官方語言為烏克蘭語，而哈爾科夫的官方語言為俄語，衝著良好的語言環境，我去哈爾科夫國立大學建立了俄語留學點。

哈爾科夫給我的第一印象是蕭瑟。陰晦的天空下，老舊的建築，破損的馬路；寒風中，行人縮著脖子行走在枯葉中。

我入住的旅店前不著村後不著店，孤零零地矗立在一條人車稀疏的大路邊，旅館 兩邊枯葉荒草，殘磚碎礫，感覺像是到了八○年代初中國貧瘠地區的鄉鎮招待所。旅店不提供餐飲，也沒小吃部，到達旅店已近黃昏，我和同事饑腸轆轆，只得去市中心找地方吃飯。據服務員說，步行去商業區要花二十分鐘左右，我們套上大衣，圍上圍巾，走進了寒風裡。

同事是退伍美軍女軍官，曾在俄留學，精通俄語，我們邁著大步，到路口拐進一條稍窄的街道，街的兩邊是灰色混凝土的廠房和居民樓。走過一座高大的廠房時，外牆斑駁不全，上面是一個個小孔，同事驚呼：「不可思議，這些是槍眼，難道是二戰留下來的嗎？」她告訴我，二戰中，蘇德兩軍在哈爾科夫地區四次交戰，經過兩年的殊死爭奪，蘇軍才收復了哈爾科夫。我們面對的是六、七十年前留下的槍眼，展現的是歷史，也是哈爾科夫的經濟窘迫。

在一座毫無特色的灰色建築前，有二十多人在寒風中排隊，同事跟隊尾的兩名年輕人搭話；原來這是個小禮堂，他們在排隊買話劇票，那天晚上上演的是果戈里的「欽差大臣」。聽罷，我的心顫動了一下。

商業街只有幾家門面很小的小鋪，人影稀疏，市面蕭條，我們在亞塞拜然人開的小飯店草草吃了晚餐。回到街上，天色更暗了，小鋪正在打烊，店主紛紛滅了燈，鎖上了門，一街冷寂。

一、兩條街外，有一處比較明亮，走過去一看，一個小小的售票亭裡有一名中年婦女披著大披肩，在黃色燈光下低頭織毛線。售票口貼著節目單，密密麻麻一串，主管告訴我，這裡預售哈爾科夫音樂廳的門票，音樂廳每天晚上舉行一場古典音樂會。

那一刻，我對這座城市的居民充滿了敬意，高雅的文化品味，令人沮喪的外表，差異如此之大。

第二天一早，去哈爾科夫大學的途中，才發現除了冷調的灰色，哈爾科夫還有柔和的米色。市中心是巨大的自由廣場，四周有宏偉的音樂廳、歌劇 院、大劇院、市政大樓，還有哈爾科夫國立大學。

新聞報導說，俄軍已經炸毀了自由廣場的哈爾科夫大學、市政大樓、電視台等建築，還襲擊了核電廠。三月初的烏克蘭依舊天寒地凍，平民正遭受敵人的炮火。每每念及老弱婦孺不得不離開家園去避難，男人為了保護家園拿起了武器，甚至還有七、八十歲的老翁，想到這些場景心裡就沉痛。這些平凡的男人，可能一輩子都沒經歷過戰爭，為了家園，為了尊嚴，義無反顧地拿起了不熟悉的武器。

我厭惡戰爭，在黑暗時刻，我為哈爾科夫祈禱。