我家後院有一棵五米高的玉蘭，早春時節，滿樹繁花，我不禁想起了奶奶。

那一年，正是玉蘭花開時，奶奶來到了美國。奶奶喜歡花卉，我總是剪下幾枝插在花瓶裡，擺在她的房間。我告訴奶奶，這花也叫紫玉蘭，是迎春花。奶奶說，雖然它與老家中的白玉蘭同屬木蘭科，但白玉蘭更香更美；奶奶還說，那一棵十幾米高的白玉蘭樹，是她和爺爺一同種下的。

每年當八枚花瓣的花兒開放時，花形俏麗，潔白如玉，溢放幽香。鄰里鄉親天天上門採花，插在頭髮裡，擱在耳朵後，臨走時雙手再捧起一簇花，說是要用線串起來掛在屋裡，玉蘭花開，家裡熱鬧極了。奶奶說著說著，眼眶紅了，奶奶想家了，想爺爺了。

奶奶和爺爺相識在戰亂年代，上個世紀二○年代軍閥混戰，年輕的奶奶跟隨她的家人乘船到鄉下避亂，當烏篷船行駛到江中時，遭岸邊散兵亂槍掃射，同船的小孩頭部中彈，當場死亡；一顆子彈射穿了奶奶的大腿，頓時血流如注，奶奶母親的腿部也受傷。

船老大立即把船駛向鄰近的馬尾鎮，將受傷的母女倆送到醫院搶救。當時爺爺就在這所醫院當醫生，在爺爺和眾醫生的全力搶救下，母女倆脫離了險境；奶奶痊癒後，奶奶的父母感念爺爺的救命之恩，看爺爺為人忠厚可靠，便讓他們的女兒嫁給了爺爺。

爺爺和奶奶相差六歲又六個月，按老家婚姻習俗，差六歲就是「六沖 」，不被看好，更何況六年又六個月，但奶奶與爺爺卻恩愛相伴了六十八個年頭。她是爺爺的賢德內助，子女的懿範母親，孫輩的慈愛奶奶。

小時候，家裡有八口人，奶奶當家，當時不管買什麼，除了錢還得有票券，要顧好這個家，確實不容易。奶奶有一個多格的大紙盒子，裡面裝了各種票券，其中糧票、糖票、肉票、豆腐票等用來購買食品，布票、煤票、火柴票、肥皂票等購買日常用品；這些票券中，除了月供、季供、年供外，還有供年節的，奶奶細心分門別類，精打細算過日子。

那時，每人每月只有一張肉票，憑票只能購買半斤肉。奶奶聽說兩張肉票可以買到一個豬頭，經常凌晨四時就到肉攤前排隊，但即使排在第一位也未必能買得到，哪能天天都有豬頭賣呀。如果幸運地提著一顆豬頭回家，奶奶總是先為小朋友開小灶，她用斧頭將豬頭劈開，取出腦髓，小心地挑出腦膜，加入蔥薑蒜，用大火蒸腦髓。香噴噴的腦髓一出鍋，奶奶就叫上我們，「快來呀，吃腦補腦」。她樂哈哈地看著我們狼吞虎嚥，用小湯匙將那一小罐刮得底朝天。接著，又滷豬頭肉，又熬頭骨湯，一個豬頭讓全家人足足過了一周的肉癮。

布票每年只發一回，每人最多只有一丈二尺，扯布、買背心內褲、買毛巾棉絮都得用布票。奶奶盤算著，給爺爺做一套中山裝需要一丈四尺，而小孩子過年也總得做身新衣裳。奶奶常常戴著老花眼鏡，一針一線地忙活著，爺爺磨破的中山裝領口要翻面，穿糊的袖口要縫補；我們幾個小孩子長個兒，衣褲不斷見短，褲子要加邊，袖口衣襟要加長……，奶奶總有做不完的針線活。

奶奶溫厚慈愛，待人謙誠，她愛家人親戚，也愛鄰居朋友。家裡來往的人多，不管是爺爺的病人、鄉下的親戚、爸爸媽媽的朋友、我們的小伙伴，奶奶都是熱情招呼，以禮相待。在困難時期，糧食定量，食物匱乏，奶奶要讓全家人吃飽飯實屬不易，但是如果開飯時間有客人，奶奶總會在飯桌多擺上一副碗筷，誠邀留膳。「怎麼能讓人空著肚子離開呢」，聽奶奶這麼一說，我們雖然年紀小，也會很懂事地把盛在碗裡的米飯撥一點兒回鍋裡。

奶奶離開我們二十五年了，她不在的這二十五個春天，玉蘭年年照樣開得熱烈奔放；一夜春雨，滿地玉蘭，「落紅不是無情物，化作春泥更護花」。不論花開花落，我總會想起奶奶。