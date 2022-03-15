雖然目前自己園中種了不少水果，有白桃、李子、梨、杏、枇杷、蘋果 、橘子、金橘、檸檬、石榴、杮子等，它們也依時序提供我豐收的愉悅，然而終生難忘的水果嘗鮮經驗，卻是我在台灣念初中的時候。

與我同坐教室最後一排的鄰座是副班長麗真，我們是很投緣的好友。有一天早上到校，發現桌子抽屜有一個手掌大小的鳳梨，初看以為是工藝品道具，手一摸，才知是貨真價實的袖珍鳳梨。

因為從未在市場見過，當時心中驚訝不已，麗真在一旁饒有趣味地笑看我的反應；她住在鳳梨盛產地台南關廟，特別送一顆當地特產給我，讓我增長見識。

我如獲至寶帶回家，切開一試，果真皮薄味美汁甜。它是大鳳梨的濃縮品，我想售物都是要論斤秤兩的，太小可能沒人買，賺不了什麼錢；所以這麻雀雖小、五臟俱全已成熟的袖珍鳳梨，沒機會上果攤出售，好可惜。見我識貨，趁著豐收期，她仍三不五時地帶小鳳梨來給我。

初中時候，同學們常常互邀到家中作伴夜讀，應付考試。有一次，好友家南邀我到她家夜讀，她家前院很大，三棵高大的土芒果樹已結實纍纍，當時正值果熟季節，除了摘下嘗鮮以外，當天伯母還熬了一大鍋芒果醬放在爐上待涼。

我們啃書到半夜，肚子餓了就以土司麵包抹醬當消夜，越吃越上癮，後來乾脆拿碗直接吃果醬；如此香甜滑潤的滋味，讓我們讀書早已心不在焉，幾乎忘了此番奮戰是爲了即將面臨的大考。

後來想想我們兩人也太過分了，眼看滿滿一鍋香噴噴的芒果醬卻只剩下三分之一，心中難免忐忑不安；家南安慰我表示沒關係的，樹上芒果多得很，大可不必擔心，她母親還會再做。

早期返台，我特別想買土芒果，但它似乎絕跡已久，我遍尋不著，只見來自菲律賓的漂亮大芒果充斥市場。大芒果雖然肉厚多汁，但缺少如鴨蛋大小的土芒果那種特殊口感和香味，既然無緣再一啖它的香醇美味，只有在記憶中去細細回味了。

另一個同學瑞嬌是勤儉上進、吃苦耐勞的客家女孩，德、智、體兼備，由於是農家女，為了減輕家中負擔，她立志要進公費的師範學校。因為曾經聽說她常一邊放牛吃草一邊讀書，令我不禁產生浪漫的遐想：牧童坐在牛背上吹笛，或她倚在牛身旁讀書，那會是一種什麼樣情景交融的美感？我曾經在校際慶典中，代表學校演過「小放牛」這個節目：雯娟飾演問路的女客人，我是手持笛子的牧童；舞台上沒有牛，表演只能以誇張姿態傳達訊息。

未料有一天，瑞嬌邀我一起去放牛吃草，我興奮莫名地答應了；到她家以後，在牛棚裡她拍拍灰色母牛打個招呼，然後牽著韁繩帶牛出門，我尾隨在後。

走了大約十來分鐘，穿過龍眼果樹林，眼前出現一片綠油油的青草地，母牛開始悠閒地吃草，瑞嬌帶我走到果樹下，摘了兩、三串龍眼給我吃，記憶中好像她家和果樹主人有親戚關係。

瑞嬌爬上樹靠著樹幹背英文單字，我則在另一樹根前讀歷史，我們一邊享受著剛採下的龍眼那鮮甜飽滿的汁液，另一方面腦中反覆溫習課本的文字。

偶爾抬頭遙望在草地上斜躺、恣意咀嚼小草的母牛，心想今天收穫可不少，雖不敢也不忍坐在牛背上，然而有機會就近共處，宿願已了；何況因牠的緣故，可嘗龍眼且摘且食的特殊經驗，實在是一舉數得。一分耕耘一分收穫，瑞嬌順利考上師範，不僅為父母省錢，也成就了自己。