醫學 研究曾提過，人的記憶分為長時記憶和短時記憶，對一般小孩子來說，真正的長時間記憶應該是從五歲左右開始。我五歲以後的童年生活是在天主教堂長大，也就是從一九四七年開始，當時對教堂的神祕感還是很模糊的認識。

當年，母親在北平天主教堂所創辦的一所育幼院出來後，十多歲當過修女；在盧溝橋事變發生時，她跟著在匯豐 銀行工作的父親抗日，隨軍南下，離開軍隊到地方後，住在湖南桃源縣。當年我們老家信奉天主教已經是第八代了，所以桃源的天主教堂為我們家安排了免費住房。

我家住房是在教堂大圍牆內的一套全木結構樓屋，有一個荒廢了的小花園和幾間茅廁。那時還沒有電燈，天一黑，淡淡月光下的花園荒草裡，就有許多小蟲子開始鳴叫；下半夜，有時從天井上空飛來的貓頭鷹，在哭泣似地長鳴。而大門外卻傳來敲竹棒的節奏聲，那是夜宵賣餛飩的挑擔。

整個大屋寬敞得空曠冷清，大姊怕我嚇著了，天黑了就叮囑我不要下樓，還說「這是教堂裡的大屋」。

一日半夜，母親突然驚慌地喊醒我們，說父親不見了，嚇得我們兄弟姊妹蒙住被窩；夜晚，樓梯上傳來一陣不明的聲響，雖然我們知道那是一隻貓在追趕逃生的老鼠，但還是令人打冷顫。

第二天凌晨，母親才發現父親躺在樓梯上，還打著香甜甜的鼾聲。母親自語自問：「是誰把他抬到樓梯上來了？」父親醒了，說他自己也不知道，一個神祕的「謎團」，令我們傻眼了。後來又發生過幾次這樣的怪事，去醫院檢查才清楚，父親是因體虛患了夢遊症。

大屋與教堂有一堵青磚高牆相隔，在屋後花園處的一面磚牆裡鑲崁著一個小木箱，我稱它「牆上的小木屋」。原來大屋曾經是給神父做飯的廚房和其家屬住的地方，做好的飯菜食品就從牆上的小屋送過去。小木屋真好玩，我常喊一些小同伴來，蹲坐在木屋裡，用手輕輕轉動一下，就可以從牆這面轉到牆那面。

牆那面是做彌撒的大教堂和神父的住處，有時我跟著媽媽進教堂讀經，一路上高興得喊喊叫叫，媽媽就用力拉我一下，提醒我：「別大喊大叫，這是教堂。」教堂到底有什麼神祕？

有一次，我和幾個玩伴坐進小屋轉到教堂那面，悄悄地跑到花園裡去玩。我們摘了一些花朵，又在一片墨綠淡黃的萬年青樹叢裡，掏出一窩沒長毛的小鳥；可是正當我們玩得開心時，從青石階梯方向走來了兩個神父，大家慌亂地跑著，突然小明滑了一跤跌倒了，我立刻回過頭，幫他拉開掛在樹枝上的衣角。

這時，有一隻大手已經抓住我耳朵，只要我不跑，耳朵就不痛。回頭一看，是神父，胖胖的，鼻子高高的，說：「小朋友，你不逃跑，扶他起來，你愛你的同伴，很了不起。但是你也要愛護小鳥，愛護花園裡的每一朵花，這才是好品德。」

還有一個身材瘦一點的神父也來了，手指了指那方牆上的小屋，微笑著說：「你們是坐牆上那口木箱過來的嗎？一定很好玩，但要注意別卡在牆裡面出不來，容易受傷。」兩個外國神父的語言，雖然是一個一個字咬得很慢，但很清晰，更使我感到無比的親切溫暖。

媽媽告訴我，那胖神父是美國人，瘦神父是西班牙人，他們住在教堂樓上。每天做彌撒時，當大廳裡坐滿了讀聖經的信徒，才一會兒，一個身穿白大掛的神父忽然從教堂大廳舞台側方上面走下來，好像天女下凡，出現在彌撒講台旁，太神奇了。

外國佬住的樓屋裡，到底又有什麼神祕？有一天，趁神父睡午覺的時候，我和幾個伙伴輕手輕腳上了樓，原來有一扇敞開的大門，轉彎處就是通向做彌撒的舞台上方一側。我又小心地推開神父睡房旁邊的一間房門，房正中央放著一個一米多長、半米多寬的木桶，上面全是稻穀；我用雙手扒開穀粒，只扒了幾下就聞到一股清香，並觸到好多硬硬的東西。再扒，哇！我驚喜得差一點叫出聲音，全是一個個金黃油亮的柑橘。我知道了，神父把柑橘埋在穀粒裡，也許就是保鮮的神祕妙方。

上了樓，我們走來走去，都想看看又摸摸。來到樓尾靠牆一方，發現有一個小棕紅色的門，門框邊有一個金燦燦、圓圓的東西，我用手扭動了幾下，那門開了，裡面有一個貼在牆上的雪白圓盆子，旁邊不遠的地上有一個也是雪白的長形盆子，盆中有一個洞。後來我們才知道，那小屋是神父大小便的廁所。那年代，我們小孩子哪見過這樣高檔新奇的茅坑？我們高興又揭開了一個神祕。

那一天，我們還在裡面看到了有柑橘、桃子、梨子的果園，發現清澈的魚池塘、長長的走廊和傘把磨菇似的亭子等。

寧靜的教堂美麗又神祕，而更美麗的是媽媽經常帶我去做彌撒讀聖經，每次都是早早地去教堂，坐在最前面一排聽神父講道，聽樓上傳來鋼琴彈奏的聖歌，領受神父送入我嘴中的聖餅。我那時候雖不懂文言文，但也能流利地背頌文言文的早晚課和玫瑰經，神父便獎勵我神聖的念珠。

如今人生的軌跡已走過七十五年，回憶中，知道媽媽常帶我去教堂的緣由，那是要讓我從小就懂得心中最純潔、最神聖的愛；愛的力量是一個人的精神支柱，我也讀懂了神祕的教堂。