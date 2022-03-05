《老照片說故事》母親與二哥

作者母親和二哥的合照。

這是母親和二哥的合照，母親在幾年前以九十高齡仙遊，二哥也在去年因新冠肺炎 陪伴母親去了。

小時候，我們家營生是靠加工製作拜神用的紙錢，家裡的大人小孩每人都得工作，我負責把印刷或上色後的紙錢攤開，鋪在地板上晾乾。只是生意難做，工作時有時無，在那三餐不繼的艱苦日子裡，母親對孩子的教育從不放棄。

記得開學第一天，我很不習慣學校的環境，回家後對母親說我不想上學了，一開始時，母親恫嚇說：「你不讀書，那在家裡你每天要替我做兩筒紙，一筒有三千張，二筒就有六千張。」我明知做不到，居然硬著頭皮答應。母親惱火了，拿起雞毛撢子再問：「你要讀書還是在家工作？你是不是要像我一樣不識字，辛苦一生、永不出頭？」我從沒見過母親如此生氣。母親的藤條落在我腿上，她的眼淚卻飆了出來，我急忙躲到板床下，隱隱約約聽到母親的啜泣聲。

上中學時，越戰正打得如火如荼。動員令把學生准許讀書的年齡降低了，我必須連跳兩級讀秀才班才符合緩役的標準。大哥被徵召入伍，重擔壓在二哥身上，家裡的加工工作仍是入不敷出，二哥只得出外工作。一次二哥回來，見到我在家，問母親為何我沒去上補習班？補習班學費非常昂貴，我只上了一個月就輟學，買了教科書在家裡自修，母親說：「你弟弟不想花你太多的錢。」

二哥聽後對我說：「明天回去上課吧，我加班也要供你讀書。你必須考中秀才班啊。」我知道，如果我秀才落第，只有上戰場的份。我不想增加二哥的負擔，但他的激勵，卻令我奮發自強。我夙夜匪懈、目不窺園，終於進入國立西貢文科大學，後來又得到越南教育部 學政司頒發中學教師執照；我在同心中學教書時，是全校最年輕的教師。

我忝為人師，在教育界耕耘了幾十年，母親和二哥是幕後的推手，功不可沒。