《老照片說故事》兒子上小學

兒子上小學的一九八六年，過六歲生日留影。

二○二一年獲知中國教育部 下令解散所有私立中小學和課外輔導機構，證明政府對病入膏肓的畸形教育下手開刀。至於這個又是「一刀切」的政策效果如何，盲人騎瞎馬，走哪算哪吧。

在美國洛杉磯見此新聞，不由地想起當年兒子在中國報名上小學時的一缸子麻煩事，難度似乎一點也不亞於我申請美國大學及辦理留學簽證，想起來便心有餘悸。

兒子出生於一九八○年四月，按七周歲的規定，應在一九八七年八月上小學。見兒子還挺聰明，就想讓他像我一樣六歲上學。政策規定按所在居住地段報名指定學校，我有個好友住家地點恰屬長春市排名頭號的「師大附小」學區 ，他媽媽恰是居民委員會主任，於是順利搞了遷戶口把戲。

當時正值中國發放第一代身分證，在戶口所在派出所拍證件照片，標示在塑膠卡身分證的居住地址一條，便印上了「長春市史達林大街一○五號」這個我從未住過的地址。不料由於遷到那個上好學區的假戶口太多，師大附小嚴加甄別限制，於是施計於一九八五年未雨綢繆之招徒然落空。結果我在中國擁有的唯一身分證上，因為兒子上學的緣故，頗為荒誕地永遠跟蘇聯人「史達林」，弄出了扯不清的弄虛作假關係。

為孫子上學操心的爺爺，託人拉上「市重點」解放大路小學的關係，說是無需戶口簿，但須面試 學童，由孩子口中驗證年齡是否滿七周歲。於是下一步工作就是為過面試關教兒子撒謊，將一九八○年出生改說一九七九年。為讓一個六歲孩子謊報準確，還得進行應急訓練。

於是夫妻倆交替以校方口吻問：「小朋友，你叫什麼名字？」不必撒謊的這個發問不成問題。再問：「你是哪年出生的呀？」兒子聽著即現遲疑，他清楚記得自己的出生年月日，現在要他把本來的一九八○改說一九七九。我們交替測試，連番轟炸訓練，把一個不會說謊的六歲孩子弄得頭昏腦脹，一次急速提問：「你是哪年出生的呀？」兒子竟然語無倫次地答道：「我是一八九○年生的。」聽得我們忍不住大笑，這兒子出生的年頭居然比他爺爺的爸爸還早了。

好在託關係的那人「門子很硬」，免掉了肯定出紕漏的面試，兒子終於順利地在解放大路小學報上名、交了學費，於一九八六年八月二十三日開學典禮後，坐進了小學一年級課堂。

放學時分，一大堆來接新生的家長們簇擁在大門口，向學校課堂探頭探腦張望，我不禁心頭湧出「可憐天下父母心」的感嘆。當晚給兒子的新課本「語文」、「算術」包上書皮，翻看似曾相識的田字格寫字本和拼音作業本，不禁勾起二十九年前的一九五七年，我剛上小學的遙遠記憶。

一九九○年老婆帶著上小學四年級的兒子來到美國，兒子的上學跑道從中國轉向地球另一面，跑道變成了遊戲場，放學回家如釋重負，居然不用做作業了，這學上得跟玩兒一樣。兒子過十周歲生日，給在中國的爺爺奶奶的信裡，大字寫下——美國太好啦。

跨世紀的二○○○年，兒子在美國上了大學。中國那邊冒出「不能讓孩子輸在起跑線」的教育口號，那「起跑線」就是好學校。聽說北京上小學的「學區房」車位都賣到了好幾十萬的天價，我當年改戶口的把戲該屬小巫見大巫，想不到「起跑線」的浮動價位竟然飆高到不可思議的雲端。

如今孫子也到了兒子來美國時的年齡，想起當初為兒子爭取在小學「起跑線」占位的那一段折騰往事。