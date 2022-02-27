我沒有一丁點資本宣揚父輩如何榮耀，但卻有責任記錄他們的不幸、苦難和平凡。我爺爺秦錫嘏、奶奶秦李氏，一生育有三子二女。在軍閥混戰、盜匪蜂起、國破家亡、民不聊生、兵荒馬亂的年代，世事難料。在我的家鄉山東安邱石家河村，竟然出了一個名叫秦子文的土匪頭子。

秦子文帶領下屬匪徒橫行鄉里（不包括他的家鄉所在區域），魚肉百姓，綁票擄掠，無惡不作。三○年代初，韓復榘主政山東，命安邱縣府派武裝人員到我村剿滅土匪。

我父輩三兄弟中，伯父秦繼斌生性膽小怕事，老實巴交。一見到有軍人進村，就嚇得東藏西躲，結果被懷疑是土匪分子，被抓捕帶去了坊子，數九寒天在冰凍的土路上，赤腳行走了四、五十公里。原本是穿著鞋子的，途中丟掉了，腳掌連凍帶磨已嚴重潰爛。到了那裡，不問青紅皂白遭到嚴刑拷打，當場慘死在酷刑之下。

伯父遇難之時還不到三十歲，家人始終沒有見到屍首。他是安分守己的農民，不是什麼土匪；軍閥當道，草菅人命，真正的土匪沒抓到幾個，老實的農民卻慘遭酷刑致死。土匪頭子秦子文，最後是以開會的名義被安邱縣長誘殺的，也算是為民除了一害。

我父親秦繼善，也是農民出身，他在三兄弟中是唯一成家的，妻子王慧蘭，一生養育了兩男三女。父親略有經濟頭腦，在家鄉開了一家小鋪，販賣日用雜貨，後來被本族遠房兄長秦魯風先生，聘去博山魯興煤礦當雜支房先生（似現在的會計師）。後又與家鄉親戚結伙做原木生意，日本 投降後，返鄉濰縣與人合作，代理了一段中央日報、救國日報和農民日報的發行，而後又與遠房姪子秦鋼瑞開辦生油（即花生油）代理店。解放後，父親即幹起了餐飲業，開了一家鍋貼饅頭店，因貨真價實深得顧客歡迎。

公私合營後，父親進入慶豐樓飯店工作，直到六十歲時不幸中風 ，醫治無效去世。之前他曾想到三十里外的寒亭（我工作的濰縣政府所在地），來我家看即將滿月的孫子，但因病未能成行。我接到妹妹打來電話告知父親病重，便和妻子抱起襁褓中的兒子，找車立即趕到了市人民醫院，找到父親住的病房，讓他在彌留之際，看到心愛的孫子。過一會兒，父親便安詳地離開了人世，追尋早一年辭世的愛妻、我們的慈母去了。我和弟弟妹妹們哭天喊地，痛苦不捨，我相信父親看到了孫子，也就沒有什麼遺憾了。

我叔叔秦繼祿，從小被奶奶奉行「天下母親愛小兒」，對叔叔嬌生 慣養，將其慣成一個敗落家庭出身的紈褲子弟（祖上曾有一頃多地，合今之小畝三百多畝。至土改前已所剩無幾，被劃為貧農成分）。他雖有口吃，但非常聰明，心算、珠算，村內無人能比。但他嗜酒成性，不務正業，終生光棍。

叔叔曾笑罵自己的母親姓李為「橫理」，還曾將其壓在羅漢床下。父親在博山魯興煤礦當雜支房先生時，曾給他在別人的礦上找到一份看管工具的工作，但他不好好幹活，有一天晚上回家時，沿著孝婦河邊走，因喝多了酒暈頭轉向，邊走邊哼著二簧，一不小心掉進了裡；他聲嘶力竭呼喊救命，幸好被好心人聽到後救起，揀回了性命，但從此再也不去上班了。

我們家住濰縣時，晚上叔叔趁家人與鄰居打麻將時，悄悄到儲藏糧米的棚廈，用口袋裝出大豆換酒喝，被發現後與父親爭吵。此後他回老家，生產隊安排他當飼養員，每天放牛掙幾個工分，勉強度日。叔叔年老後孤家寡人，成了五保戶，由生產隊供養，直至七十多歲去世。