葷菜中的肉類和魚類，我總偏愛魚肉。再年長些，又愛上刀魚、鯽魚等，儘管多刺，但肉質鮮腴，細膩上口，我總是有耐心地將魚刺吐出，還常安撫自己：好魚多刺。內心一直縈繞著母親的話：會吃魚的孩子聰明。但事實上，弟弟的數理化成績一直比我好。

八○年代，我在佛州中餐館當跑堂，廚房裡的幾個伙計都喜歡每天去海邊釣魚，於是餐館飯菜中總有鮮魚上桌，同事們總是搶食魚身，唯我獨愛魚頭。大家感到很奇怪，魚頭無肉，為什麼阿明偏愛魚骨？實際上我偏愛的是包裹在魚骨邊上、富含脂肪的魚皮，嫩滑爽口，非魚肉可比。當然還有魚鰓旁的兩片活肉，只要魚還活著，即使被丟到瓷盤上，二片魚鰓還會不停地一張一合。

爾後我回中國探親時，發現火鍋開始大行其道，尤其是魚頭火鍋遍地開花。當然並不是所有魚頭都是整條魚的上品，白帶魚、黃魚的頭太瘦小，幾乎可以丟棄；淡水魚中鯽魚、鯿魚的頭也是不中用。魚頭之王當屬鰱魚，俗稱胖頭魚。

有一次我去菜場買魚，想燒一道粉皮魚頭，和攤主講好價錢後，攤主從大木盆中撈起一條活蹦亂跳的胖頭魚，用木棍敲昏了魚，在魚身的中間一刀兩斷，我急忙對攤主講，「別搞錯，我只要魚頭」。攤主兩眼一瞪：「你只要魚頭，價格加一倍，行否？」我才明白，那時魚頭的身價已是魚身的一倍了。唉，怎麼現在人也都不愛吃魚肉而都愛吃魚骨頭啊？

改革開放後，日本 菜餚在中國大行其道，餐點較貴，但食法異於各國，而且較清淡，合乎現代養生之道。如果要評選吃魚最多的民族，日本人肯定是冠軍，當然這和日本四面臨海有關。通過了辣芥末的洗禮，我也愛上生魚片，不過內心至今還存有一個念頭，能試試吃生魚頭嗎？但一直不敢嘗試。

我嘗過八爪章魚、金槍魚、白魚等，比較之下還是喜愛三文魚，魚肉更為鮮嫩爽口，這似乎與魚肉中富含脂肪有關。

去年看到報紙上一則新聞，說專家對比家養和野生三文魚的口感，認為家養比野生更好吃。Costco超市有從挪威進口、煙熏的家養和野生三文魚，我買來進行比較，的確家養更嫩、更好吃。

目前吃生魚片，似乎都是食用海魚；其實吃生魚片並不是專屬日本人的愛好，中國古代宋朝也吃生魚片，而且是河魚。我曾嘗過黑魚的魚片，口感不錯，比海魚更嫩，但是我不贊成吃河魚的生魚片；因為目前中國的河魚幾乎都是人工飼養，飼料中抗病的化學藥品是必有的。生吃河魚片，可能就是人類直接受藥了。

上海人的餐桌上除了黃魚外，帶魚應排得上老二。帶魚是深海魚，無法人工飼養。目前上海市場上有二種帶魚，一種是東海一帶捕獲的，肉質細膩鮮美；還有一種是在南韓近海或東南亞地區捕獲的，在美國華人超市 中也可買到，魚的外觀更粗肥，但即使一樣的紅燒，可發現這些魚的肉質粗老，完全不能和東海帶魚相比。

同一種魚，各地出產的差異如此之大，不僅僅是帶魚，還有鰣魚。我最喜愛吃的魚首推鰣魚，講到吃鰣魚的經驗，得追溯至四、五十年前。鰣魚一直是最上品的魚，價貴，菜場中不得不將魚分段切開販售。鰣魚燒法以清蒸為主，切勿去除魚鱗，因為魚鱗下有脂肪層，去鱗會破壞脂肪層。

形容食物鮮美好吃，上海人常會說一的話：「好吃得眉毛也會脫落的。」好吃為什麼會和眉毛搭界？應該是不搭界的，但因為太好吃了，連不搭界的眉毛也羞得無地自容。

鰣魚至上世紀七○年代就差不多絕跡了，但是很奇怪，近幾年回上海時，發現飯店內有鰣魚供應，有一家著名連鎖高檔大飯店，鰣魚還是招牌菜呢。我急忙趕去品嘗，菜上桌後，筷子入口，發現完全不是從前的口味了，魚肉像肉渣，根本沒有鮮美味。後來我問了菜場中的漁販，才知道這是緬甸 進口的鰣魚。

美國魚市中也有鰣魚，外形和我小時候見到的一模一樣，內心竊喜，好像發現了金礦，但又擔心會和緬甸鰣魚一樣。買回來後照舊不刮魚鱗清蒸，結果也是失望。我想起了古文中橘和枳的故事，原來緬甸鰣魚和美國鰣魚都是枳，無法和中國的橘相比，可惜的是這個「橘」在中國已絕跡了。