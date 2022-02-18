正午時分陽光和煦，老街的青石板被照得扎眼，巷口山牆上釘著藍底白字的搪瓷銘牌：「湘城南街1」，號碼的旁邊是與字體大小一樣的二維碼。我好奇地用手機 一掃，跳出來派出所民警姓名和聯繫電話。

曾經輝煌的老店門板未卸，圍在木箱裡的煤爐上放著燒水的不鏽鋼鍋，壺嘴裡溢出的熱氣裊裊娜娜。小白狗昂然走來，發現我對著牠拍照，楞了一下，回頭跑開。橋畔中間，中年女人旁若無人地拿著醫保卡與打印紙核對信息。

對面的小飯店裡空無一人，卸下的門板有的擱在窗台上，有的倚在牆邊。門板四周的尖角被歲月磨成了淺黃的鈍圓；三葉大吊扇靜靜地懸在屋頂，掩飾不住的丈青色包槳見證了當年引領時尚 的風華。窗台上放著充電器，屋裡引出的導線正給小電動車充電，車身雖已掉漆，但坐凳包著白色的防雨塑料套，龍頭上掛著杏黃安全帽；潔淨如新的成色，說明主人心思細膩。

我由巷口拐上濟民塘的水泥橋，沿對面河東街往前走。根據「蘇州府志」和「湘城鎮志」的記載，我腳下的這條街是伍子胥當年準備築闔閭城的磚頭砌築。湘城古稱相城，吳王闔閭元年，吳國相伍子胥奉闔閭之命到湘地相土嘗水，象天法地，選址建都城。當時已將部分城磚運到湘地，後覺察湘地柔隙而罷，將磚砌於河東街道，始得名相城。

伍子胥的「相土」或「相地」，後來成了「湘城」，正史無考，於是「湘」「相」混用。無論是相土、相地還是湘城，都不影響此刻的我在老街漫步。

再往前，「觀橋頭」三個大字的銘牌赫然醒目。遲疑間，一陣笑聲傳來，抬頭，原來是兩個掛著工號牌的男女青年不知碰上什麼開心事，滿臉笑容，一路小跑。衣著鮮亮的兩名老太太各自拎著一個鼓囊囊的塑料袋，另一隻手合抬著滿滿一筐年味，有醃好的豬蹄、風鵝，說笑著從我身邊走過。

巷子的盡頭豁然開朗，左手的牆根立著「湘城糧倉」石碑，右手是古老的「觀橋」，跨河而立。糧倉建於一九七六年，三個並排而立，每個一次可存放糧食十餘萬公斤。黛色小瓦配以圓形牆體，風格別致，被老街人親切地稱為「蒙古包」。

南北走向的單孔觀橋建於宋咸淳二年（一二六六），因橋畔有靈應觀，時稱「通仙橋」，元天佑年間改名觀橋。這座由青石、花崗石、武康石混砌而成的古橋，與周圍的老街、糧倉、靈應觀連為一體。觀橋與水中的倒影共同構成了通透的圓，坐在橋頂石欄上看手機的男孩，如一尊優美的雕塑 。

走過觀橋，沿南岸往西數十米，是長虹臥波般的「湘城橋」，過去叫「新橋」。我在橋上佇立良久，東西和南北走向的兩條河道在此匯流南下，進入陽澄湖，匯合處的水面開闊，河面如鏡，沿岸建築一覽無遺。

南街四十八號人家的鐵柵緊閉，門頭掛著一束枯萎的艾草、菖蒲，紮把的紅絲帶早就泛白，傳遞出主人對傳統的景仰與膜拜。隔壁有幾個工人在忙碌，我以為是搬家，一打聽，是彈棉花店改造。老店在這裡經營了三代，看來新近的生意有了起色。湘城公社的高大門樓坐西朝東，門頭上嵌著兩個立體的褪色紅五星，曾經的肅穆依然可見。

獨占街頭與巷尾地利的是「老街理髮店」，枕水而居的一幢平房最北一間，北山頭正對古橋，門頭上白底紅字的店招格外搶眼，店招下掛著碩大的搪瓷壁燈罩。對街、對橋開著西、北兩個門。十幾平米的店裡擺滿了上世紀六、七○年代的鋁水壺、水缸、鉛皮桶、毛竹扁擔、綁在竹竿上面的雞毛撢子，它們與時尚的沐浴露、食用油、電剪、電飯煲等混雜在一起。三張帶有轉盤底座的理髮椅子占據了一半空間，表面油漆早已被歲月磨光，只剩依稀可辨的舊痕。

店主金師傅是從體制內供銷社退休的老人，七十多歲的他套著護袖，下著牛仔褲，身體硬朗，十分健談。我連續幾次造訪老街，都在他這裡小憩閒聊，也成了熟人。他見我好奇，帶著幾分自豪，指著鑄鐵的腳踏板：「這是新生理髮椅鐵工廠，是上海製造。」在物品嚴重短缺的那個年代裡，它代表了業界的最高消費水準。我問他守著這清淡的生意為啥不改行？他輕描淡寫地說自己年輕時喜歡幫人理髮，之後被供銷社錄用，服務的全是老主顧。

在湘城，堅守並滿足於日常的人，不只是理髮的金師傅，單是這條三百多米長的老街，就有我叫不出名的彈棉花店、賣小五金的、賣麵食和小吃的、配眼鏡的和兩家壽衣店。或許，這裡有某些源自骨子裡的人文淵源，比如大名鼎鼎的沈周、姚廣孝。

一生與畫結緣的沈周，除了家居讀書，吟詩作畫，就是悠遊林泉，追求精神上的自由，從未應考科舉，始終在湘城過著田園隱居生活。他在繪畫中「融南入北」，將詩書畫進一步結合，開啟明代的吳門畫派。

湘城的另一位名人姚廣孝，其家族世代行醫。至正八年（一三四八），年僅十四歲的姚廣孝從湘城剃度出家。洪武十五年（一三八二），他被明太祖挑選主持慶壽寺，成為朱棣的謀士，是靖難之役的主要策畫者。成祖繼位後，姚廣孝成太子少師，被稱為「黑衣宰相」，負責遷都事宜時，他一手規畫了今日老北京城的格局。功成之後，他不圖名利，終其一生。

這就是湘城老街，遠離奢侈與浮華，延續千年文脈的同時，也接納各種時尚與新潮。湘城老街不長，很舊，很靜謐，等著與你不期而遇。