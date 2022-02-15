我小時候住過的院子裡，有一雷姓家庭，家有爸媽加五個兒子；雷家爸爸有兩大嗜好，一是喝酒，二是釣魚 。每個周日，天微明即起，頭戴草帽，腰掛釣魚簍子，手提蚯蚓罐，肩扛釣魚竿，外帶一壺涼白開、一個大饅頭，到離家十幾里地遠的一條小河去釣魚，差不多在夕陽西下前後回家，幾乎是風雨無阻。

運氣好時他會帶回十幾條小魚，運氣不好就只有可憐巴巴的幾條小魚；但這並不妨礙雷爸爸像一個得勝回朝的將軍一樣，每次都傲嬌地將魚簍子丟給雷媽媽，伴隨著一句不容置疑的命令：「去把牠們整出來。」雷媽媽心中雖有一千個抱怨，也還得把小魚開膛破肚洗淨，在鍋裡面倒上少量珍貴的油，把小魚焙得又酥又脆，端到小桌上。然後雷爸爸就倒上一杯酒，坐在那裡悠然自得，自斟自飲。

小魚多的時候，五個兒子會獲得賞賜一人一條小魚乾；魚少的時候，就只有家裡最受寵愛的么子小五能得到一條。待雷爸爸喝到興頭上，似醉非醉之時，就會把兒子們召集起來訓話，講上一通他認為是為兒子們指明的人生道理，順便問他們這周有沒有犯什麼錯誤。

在沒有電視和電子遊戲的年代，五個渾身上下都散發著旺盛精力的男孩，除了下河摸魚、上樹掏鳥、撒尿和泥、追逐打鬧，剩下也多半是惹是生非。犯錯那是天經地義，沒錯才是天方夜譚。

第一個被雷爸爸揪出來的倒楣鬼，此時除了蒼白無力的求情，只能瑟瑟發抖。酒精衝腦的雷爸爸怒火攻心，揮起家裡早就備下的竹條，雨點般的抽打落在兒子身上。院裡的小孩一聽到那悲慘的嚎叫從雷家傳出，全都不約而同聚在雷家門口；同情或是幸災樂禍，兼而有之吧。

這個不走運的小孩不甘心眾兄弟都有犯錯，唯他被打，又會聲嘶力竭地指證：誰誰誰又去追爬汽車 了，誰誰誰又和誰打架了……。這一個指一個的後果呢，就是五個小孩都有犯錯，然後站成一排被雷爸爸輪流抽打，雷媽媽或任何鄰居的勸解，都只是火上澆油，只有等到雷爸爸自己消氣。打到最後，雷爸爸總會醉醺醺地嘟噥一句：「要打就打一個滿堂紅。」

在一次學校組織看話劇「紅岩」後，雷家老大就對弟弟們說，要學「紅岩」裡面的江姐，堅強面對嚴刑酷打，絕不當叛徒；誰要是不幸被爸爸第一個揪住，一定要挺住鞭打，不要連累其他人。

後來我們也看見，如果是老大或是老二被雷爸爸先拎出來，他們剛開始也像江姐一樣高昂著頭，嘴唇緊閉，做堅貞不屈狀；結果這樣做讓雷爸爸更加氣急敗壞，抽打得更狠，最終放棄當英雄，連嚎帶叫把兄弟們出賣了。周復一周的「滿堂紅」又開始了，住隔壁上中學的姐姐為此取了一個比較時髦的名字，稱為「周日審判」。

在我們成長的年代，家長們信奉「棍棒底下出孝子」，絕大多數家長都會打小孩，尤其是男孩，要說他沒被家長打過，那一定會被認為是撒彌天大謊。但是像雷家爸爸那樣，不分青紅皂白地一次將五個孩子輪流打遍，是極為罕見的。