堂叔結婚那一年，太奶奶剛好八十歲，抓來一隻小花豬。

「奶奶，您這麼大年紀還要養豬？」剛過門的嬸嬸撲閃著水靈靈的雙眼，一臉疑惑。

「不要緊，不要緊，我身體結實呢。」太奶奶踩著小腳，看著豬欄裡的小花豬，笑著對嬸嬸說：「我也是像妳這麼大的時候，嫁到這家來的。」

太奶奶是我爺爺的嫂子。爺爺的哥哥去世得早，太奶奶孤生一人，她的生活用水都是我爺爺、我父親或堂叔幫她挑的。記憶中，我沒看見她養過豬，倒是每年村裡家家戶戶殺豬時，都有她的影子。

那一年我十六歲，經常看見太奶奶拄著一根杞木棍子去田間地頭打豬草。八十歲的老人，打了一籃豬草也拿不回家，為此，年輕漂亮的嬸嬸幫了她不少忙。太奶奶不種田，家裡沒有米糠，更不捨得買飼料餵豬，小花豬天天吃豬草，生長十分緩慢。有人勸她把小花豬賣了，她不同意，執意要養。

「太奶奶，您借五塊錢給我，我去縣裡有事。」一次，我幫太奶奶打了滿滿一籃蕁麻，她非常高興，我就馬上開口向她借錢。太奶奶眉頭皺了一下，我以為沒希望了，因為父親和堂叔都不再給我錢，我叛逆得六親不認。

好在太奶奶眉頭很快又鬆開了，她扶著牆壁，去房間拿來一張五元鈔票遞給我。鈔票聞起來有一股霉味。我當然沒錢還她，也不敢告訴父親，我希望時間能讓太奶奶忘掉這五塊錢，而且我自己的確很快就忘記有這回事。

立秋以後，野草枯老，嫩葉難尋，嬸嬸也挺起了大肚子，幫不了太奶奶什麼。農曆十月中旬，離過年還早，太奶奶就請人把豬欄裡的花豬殺了。一秤之下，花豬才六十來斤，還是幼崽，但是太奶奶非常滿意，她請人燒飯，並通知全村的人都來吃殺豬飯。

那天，一戶一人，老屋整整坐了四、五桌，桌上是大碗的粉蒸肉、紅燒肉、蘿蔔煮骨頭、鹽齏煮豬血、炒豬肝、冬筍炒肉片，還有幾盤魚、山蕨等。十月，大夥肚子裡都沒有油水，豬肉吃了一盤又一盤，大夥都說，這是村裡吃得最早、最有味的一頓殺豬飯。

「現在殺的豬，醃不了臘肉，要生蛆。」我父親對太奶奶說。太奶奶搖搖頭，「不醃。」她把多餘的肉都拿去送給村裡的人。沒人想要她的豬肉，太奶奶說，「你們不收，我就下跪求你們」，唬得大家都收了下來。

這一年，一個隆冬的日子，太奶奶猝然去世；還是這一年，嬸嬸生了一個女娃，長得跟嬸嬸一樣漂亮，一雙靈動的眼睛，就像春風裡帶雨的鮮花。女娃聲音很響亮，一會兒哭，一會兒笑，一會兒鬧，整個老屋好像都是她一個人的天下，為所欲為。

而我，後來才想起來，還欠太奶奶五塊錢沒歸還；那時候的五塊錢，比現在的五百塊錢還值錢吧。